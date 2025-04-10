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ПАРЄ закликала запровадити санкції проти металургійних підприємств Росії у ЄС

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ПАРЄ закликала запровадити санкції проти металургійних підприємств Росії у ЄС
ПАРЄ закликала запровадити санкції проти російських металургійних підприємств
фото: depositphotos.com

ПАРЄ закликала накласти санкції на металургійний бізнес російського олігарха Лісіна у Європі 

Парламентська Асамблея Ради Європи закликала запровадити санкції проти російських металургійних підприємств. Зокрема, вони мають бути накладені на імперію олігарха Володимира Лісіна – ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат», та ТОВ «ВІЗ-Сталь» та на «Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат». Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. 

«ПАРЄ підтримала мою правку щодо запровадження санкцій по російській військовій економіці – зокрема, по бізнес-імперії олігарха Володимира Лісіна. Про це наголошував у правці і дуже важливо, що вона була врахована. Це чіткий сигнал: бізнес, який годує війну, не може безкарно працювати в Європі», – заявив нардеп.

Нагадаємо, нещодавно видання «Українська правда» провело розслідування і з’ясувало, що друга найбагатша людина РФ, власник Новоліпєцкого металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін, веде активну співпрацю з підприємствами Росії, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю.

Водночас, два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю, а сам Лісін, попри тісну дружбу з Путіним – не перебуває під санкціями ЄС.

Раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС металопродукцію на суму €3 млрд.

При цьому російська НЛМК, яка постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка критично важлива для російської оборонної промисловості.

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Теги: росія санкції ПАРЄ

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