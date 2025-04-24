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Британія ввела 150 нових санкцій проти Росії – Politico

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Британія ввела 150 нових санкцій проти Росії – Politico
Британський уряд заборонив експорт до Росії контролерів ігрових консолей
фото: Erik S. Lesser/EPA

Пакет зосереджений на тому, щоб позбавити програмне забезпечення і технології доступу до оборонного та енергетичного секторів РФ

Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти Росії вранці 24 квітня. Він охоплює, зокрема, заборону на ввезення контролерів відеоігор, які використовуються для управління дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Так, британський уряд заборонив експорт до Росії контролерів ігрових консолей, які використовуються для управління безпілотниками на лінії фронту в Україні.

Зокрема, у новому пакеті заходів, оголошеному сьогодні вранці, що містить 150 нових торгових санкцій проти Росії, Велика Британія також закрила доступ до країни іншим технологіям, включно з програмним забезпеченням, яке дає змогу шукати й розробляти нові нафтові та газові свердловини.

«Сьогодні ми використовуємо наші повноваження, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної експлуатації з боку Росії», – заявив міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті.

Сьогоднішній пакет здебільшого зосереджений на тому, щоб позбавити інноваційне програмне забезпечення і технології доступу до оборонного та енергетичного секторів Росії, включно з контролерами відеоігор і передачею технологій, що використовуються у виробництві товарів Common High Priority.

«Ми повністю забороняємо ввезення в Росію контролерів відеоігор, щоб запобігти їхньому використанню для управління безпілотниками на передовій, а це значить, що ігрові консолі більше не будуть використовуватися для вбивства на Україні», – сказав міністр.

До них належать електронні вироби, такі як підсилювачі та схеми, які уряд описує як «критично важливі» для російського військового розвитку. Він також забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин і металів з метою обмеження військового і промислового потенціалу Росії.

«Ліквідація доходів Росії від поставок енергоносіїв спустошить військову скарбницю Путіна - ось чому ми припиняємо продаж складного програмного забезпечення, яке використовується для наживи на нових запасах нафти і газу, не дозволяючи використовувати британський досвід для підживлення російської військової машини», – заявив Доуті.

Раніше європейська комісія вивчає можливість законодавчо заборонити європейським компаніям підписувати нові контракти для постачання російського викопного палива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агентство наголошує, що Єврокомісія працює над юридичними варіантами, які дадуть змогу європейським компаніям розірвати наявні контракти на постачання газу з Росією без застосування штрафних санкцій.

Водночас в адміністрації чинного президента США Дональда Трампа обговорюють скасування санкції з російського газопроводу «Північний потік-2» і, можливо, з інших російських активів у Європі в рамках дискусій про припинення війни між Росією і Україною. Про це Politico повідомили п'ять осіб, знайомих з ходом переговорів, передає «Главком».

Як розповіли співрозмовники видання, спеціальний представник Трампа Стів Віткофф був головним прихильником скасування санкцій, який заявив, що доручив своїй команді скласти список усіх енергетичних санкцій, які Сполучені Штати наклали на Росію.

Та у спільній заяві, опублікованій Білим домом, держсекретар Марко Рубіо і Віткофф заперечили обговорення послаблення санкцій.

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Теги: санкції Велика Британія

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