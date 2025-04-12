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Скандальна перевірка банку Порошенка. Нацбанк зробив заяву

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Скандальна перевірка банку Порошенка. Нацбанк зробив заяву
Нацбанк наголошує, що під час перевірок фінансових установ діє виключно в межах своїх повноважень
колаж: glavcom.ua

Перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

Національний банк України зазначає, що перевірка Міжнародного Інвестиційного Банку, який належить Петру Порошенку, є плановою та не має жодного політичного підтексту. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, підкресливши: «Народний депутат України Петро Порошенко опублікував пост, в якому вдався до неправдивих заяв, сформувавши інформаційну хвилю дискредитації та тиску на Національний банк. Спростовую кожне із звинувачень».

НБУ відкинув будь-які безпідставні звинувачення нібито в політичному переслідуванні опозиції.

«Виїзна перевірка АТ «МІБ» з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства була запланована на I квартал 2025 року. За результатами перевірок у разі виявлення порушень НБУ застосовує адекватні вчиненим порушенням заходи впливу», – наголошує Нацбанк.

Водночас предметом перевірки є діяльність саме банку, а не його клієнтів. Зокрема, щодо дотримання банком Порошенка вимог закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів.

«НБУ не вимагає від банків запитувати додаткові документи та відомості в клієнтів під час здійснення перевірки. НБУ не здійснює перевірок чи оцінок діяльності громадських організацій, благодійних фондів, господарських товариств та будь-яких інших суб’єктів, крім тих, що чітко визначені законодавством та належать до кола піднаглядних суб’єктів регулятора. У цьому випадку йдеться виключно про банк та його діяльність як суб’єкта первинного фінансового моніторингу», – додають в установі.

Нацбанк наголошує, що під час перевірок фінансових установ діє виключно в межах своїх повноважень.

«Станом на сьогодні перевірка АТ «МІБ» триває в плановому режимі. У публічному розголосі навколо цього процесу, спровокованому власниками та клієнтами банку, ми вбачаємо тиск на роботу регулятора та, зокрема, перешкоджання роботі працівників інспекційної команди», – говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше НБУ оштрафував банк Петра Порошенка на 20,5 млн грн за порушення законодавства.

Раніше експерти назвали махінаціями роботу Банка із коштами Фонду Порошенка для купівлі українських ОВДП.

Як відомо, у лютому були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. У тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Віктор Медведчук та інші.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з Росією (Липецька фабрика, завод «Богдан» у РФ тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо. Згідно з результатами опитування 65,2% українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука та інших, вважаючи їх заслуженими.

Сам Петро Порошенко за кілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів з України 1 млрд 48 млн грн та ще 986 млн грн подарував.

Як повідомлялось, народний депутат Петро Порошенко задекларував доходів на понад 4,6 млрд грн за 2024 рік. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнний 2021 рік, а сам він входить у трійку найбагатших олігархів України.

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Теги: Петро Порошенко Національний банк санкції Андрій Пишний

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