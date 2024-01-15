Кремль знайшов в Україні людину, заявам якої він довіряє

Заяви ексрадника Банкової транслюють у пабліках російських пропагандистів

Колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової, який раніше розхвалював Путіна, передрік невдачу України у війні проти країни-агресорки.

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Зокрема, Арестович заявив, що Україні нібито не варто чекати на успіх у війні навіть при отриманні F-16. Звичайно, така заява не могла пройти повз пропагандистів, і фрагмент розмови вже виклали у російські пабліки.

«Та сторона, яка починала з військовими недоліками, за два роки, дивишся, вже з перевагами у цій чи кількох галузях. Там довгий забіг бігти, ще невідомо, хто добіжить. Ось російська армія багато в чому адаптувалася до того, що відбувається. Вона має конкретні досягнення. Чекати на оперативні тактичні прориви тільки тому, що нам дали F-16 – це величезна помилка», – нахвалює росіян ексрадник Офісу президента.

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Варто додати, що Арестович має всі ознаки російського агента, про які раніше розповідав секретар РНБО Данілов. Хоча останній прізвище ексрадника Банкової не називав, очевидно, що саме він постійно розповідає про «провал» контрнаступу, необхідність перегляду цілей війни та роздає «цінні» поради як воювати ЗСУ. Також українці пам’ятають Арестовича, як захисника Московської церкви в Україні.

Нагадаємо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Українців розізлила заява радника, а його видумку довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

До слова, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович назвав три варіанти розвитку подій в Україні у 2024 році. У своєму прогнозі він передрік Україні «третій майдан, цього разу збройний». За такого розкладу Росія, США та Китай нібито мають домовитися про припинення боїв на території України. Однак для Києва, на думку політика, це не стане мирним результатом конфлікту, адже режим припинення вогню все одно порушувався б. Також Арестович зауважив, що із зони бойових дій повернуться травмовані чоловіки, які «зустрінуться із суворою реальністю».

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