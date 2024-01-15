Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кремль знайшов в Україні людину, заявам якої він довіряє

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кремль знайшов в Україні людину, заявам якої він довіряє
фото з відкритих джерел

Заяви ексрадника Банкової транслюють у пабліках російських пропагандистів

Колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової, який раніше розхвалював Путіна, передрік невдачу України у війні проти країни-агресорки. 

Зокрема, Арестович заявив, що Україні нібито не варто чекати на успіх у війні навіть при отриманні F-16. Звичайно, така заява не могла пройти повз пропагандистів, і фрагмент розмови вже виклали у російські пабліки.

«Та сторона, яка починала з військовими недоліками, за два роки, дивишся, вже з перевагами у цій чи кількох галузях. Там довгий забіг бігти, ще невідомо, хто добіжить. Ось російська армія багато в чому адаптувалася до того, що відбувається. Вона має конкретні досягнення. Чекати на оперативні тактичні прориви тільки тому, що нам дали F-16 – це величезна помилка», – нахвалює росіян ексрадник Офісу президента.

Варто додати, що Арестович має всі ознаки російського агента, про які раніше розповідав секретар РНБО Данілов. Хоча останній прізвище ексрадника Банкової не називав, очевидно, що саме він постійно розповідає про «провал» контрнаступу, необхідність перегляду цілей війни та роздає «цінні» поради як воювати ЗСУ. Також українці пам’ятають Арестовича, як захисника Московської церкви в Україні.

Нагадаємо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Українців розізлила заява радника, а його видумку довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

До слова, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович назвав три варіанти розвитку подій в Україні у 2024 році. У своєму прогнозі він передрік Україні «третій майдан, цього разу збройний». За такого розкладу Росія, США та Китай нібито мають домовитися про припинення боїв на території України. Однак для Києва, на думку політика, це не стане мирним результатом конфлікту, адже режим припинення вогню все одно порушувався б. Також Арестович зауважив, що із зони бойових дій повернуться травмовані чоловіки, які «зустрінуться із суворою реальністю».

Читайте також: Журналістка піймала Арестовича посеред Відня (відео)

Теги: Олексій Арестович росіяни пропагандист війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вночі 2 січня російські окупанти вкотре обстріляли українські міста
Хто переможе у цій війні?
2 сiчня, 13:50
Люди кажуть, що їм продовжують надходити платіжки на опалення по 6, 10, 12 та навіть 37 тисяч рублів
Живемо як у блокадному Ленінграді: росіяни замерзають та просять Путіна допомогти (відео)
10 сiчня, 11:54
Окупанти пошкодили
У Києві на території Дарницького лісопаркового господарства впала ракета
2 сiчня, 18:01
Вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався поруч зі станцією Сан-Донато
У Нижньому Тагілі на залізниці прогримів вибух поруч з нафтобазою
8 сiчня, 15:57
Наслідки ракетного удару по торговому центрі у Дніпрі
Окупанти випустили понад сотню ракет. Зеленський показав наслідки (відео)
29 грудня, 2023, 10:30
Пошуково-рятувальна операція триває.
День жалоби у Києві: кількість загиблих унаслідок атаки 29 грудня зросла
1 сiчня, 07:35
Корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму
Окупанти шукають інформаторів у Феодосії після знищення корабля «Новочеркаськ»
26 грудня, 2023, 23:31
Дрони знищені на Хмельниччині
Нічна атака ракетами та дронами: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей
4 сiчня, 08:56
Вночі окупанти також обстріляли з важкої артилерії селище Марганецької громади
Ворожі дрони атакували Нікополь: влада повідомила про наслідки
10 сiчня, 08:38

Суспільство

Кремль знайшов в Україні людину, заявам якої він довіряє
Кремль знайшов в Україні людину, заявам якої він довіряє
«Питати будуть у всіх». Голова асоціації перевізників закликав водіїв-міжнародників звітувати до військкоматів
«Питати будуть у всіх». Голова асоціації перевізників закликав водіїв-міжнародників звітувати до військкоматів
Заклик Федорова збирати FPV-дрони вдома: реакція українців
Заклик Федорова збирати FPV-дрони вдома: реакція українців
Хотів врятувати побратимів, які залишилися в оточенні без боєприпасів. Згадаймо Максима Марищака
Хотів врятувати побратимів, які залишилися в оточенні без боєприпасів. Згадаймо Максима Марищака
На Волині дружина священника УПЦ МП назвала українську мову «некрасивою»
На Волині дружина священника УПЦ МП назвала українську мову «некрасивою»
У Кременчуці хлопці знущалися з кажана: їх засудили до п'яти років
У Кременчуці хлопці знущалися з кажана: їх засудили до п'яти років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Як в Україні з‘явився заснований Сталіним Московський патріархат
12K
МЗС Швейцарії зробило заяву про переговори України та Росії
8822
Спецдозволи для виїзду. Нардеп обурився, що Банкова тримає кордон на «ручному контролі»
8305
Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар
7708
Далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації
7687
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Новини

Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:14
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня
Сьогодні, 04:55
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Вчора, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Вчора, 04:10

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua