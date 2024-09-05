За місяць до війни на сайті президента з’явилася петиція щодо… денацифікації України

За місяць до повномасштабної війни, 18 січня 2022 року, на сайті президента з’явилася петиція, деякі тези якої перегукуються з цілями, які поставив перед собою диктатор Володимир Путін

Під антидержавним зверненням підписалося 19 людей

Згідно із дослідженням «Главкома», модератори сайту е-петицій президента спокійно реєструють петиції, які за змістом часто є дивними, провокаційними, з помилками і навіть антидержавними. Про це йдеться в розслідуванні «Главкома» «Героя України – Ірині Фаріон. Як Банкова гальмувала петицію».

За місяць до повномасштабної війни, 18 січня 2022 року, на сайті президента з’явилася петиція, деякі тези якої перегукуються з цілями, які поставив перед собою диктатор Володимир Путін.

«Прошу президента України провести денацифікацію України», – таку вимогу відстоював громадян Микола Ісаєв. Це звернення без проблем було зареєстровано. Очікувано, що подібна петиція була приречена на фіаско – її підтримало 19 людей.

За місяць до повномасштабної війни на сайті президента з’явилася петиція, в якій ішлося про заклики до денацифікації України скріншот із сайту президента

Крім цього, восени 2022 року громадянин Денис Герман зареєстрував петицію, якою просив президента Володимира Зеленського «звернути увагу на шовіністичні висловлювання пані Фаріон». Однак главі державі не довелося реагувати на це дивне звернення, оскільки воно зібрало лише 83 підписи із 25 тис. необхідних.

Восени 2022 року громадянин Денис Герман зареєстрував петицію, якою просив президента Володимира Зеленського «звернути увагу на шовіністичні висловлювання Фаріон» скріншот із сайту президента

Ще у розпал вторгнення РФ громадяни Данило-Олександр Климюк і Аліна Хом’як просили керманича країни відзначити званням Герой України Петра Моставчука (псевдонім МС Петя), а також на його честь поставити у Полтаві пам’ятник на місці, де стоїть скульптура російського царя Петра І. Проте обидві петиції зібрали мізер підписів.

Нагадаємо, що Моставчук став відомим на широкий загал після участі у телешоу «Україна має талант», де він читав реп.

скріншоти із сайту президента

Як повідомляв «Главком», в Україні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду.

Станом на 4 вересня, під петицією підписалося 25 тис. українців.

Як зазначається у тексті петиції, Ірина Фаріон багаторічно «укріплювала позиції державної мови та своєю працею зробила значний внесок у збереження української державності в умовах постійної культурної, інформаційної експансії РФ». Також автори зауважують, що «багата наукова спадщина та просвітницька діяльність Ірини Фаріон має стати фундаментом формування україноцентричного світогляду майбутніх поколінь українців».

Згідно з документом, Ірина Фаріон залишила по собі значний спадок. Серед її заслуг автор виокремлює організацію конкурсу політичного плаката і малюнка «Мова – твого життя основа», започаткування проєкту популяризації української книги «Від книги до мети», а також створення телевізійних проєктів «Велич особистості» та «Ген українців». Її робота, як ідеться в петиції, охоплює не тільки наукові досягнення, але й активну політичну діяльність, включаючи ініціювання законопроєктів на захист української мови.