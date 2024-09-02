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Ракетний обстріл України: скільки ракет і безпілотників збили сили ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ракетний обстріл України: скільки ракет і безпілотників збили сили ППО
Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється

У ніч на 02 вересня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку. Про це повідомляють Повітряні сили України.

Повідомляється, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

  • 16 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей Росії;
  • 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. Росії;
  •  чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. Росії;
  • одна ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. Росії;
  • 23 ударні БпЛА «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська – Росія.

У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:

  • дев'ять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 20 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.ь

 

Нагадаємо, цієї ночі російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Удар був комбінований – крилатими та балістичними ракетами. Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської обл. РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, із південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього додався один ударний БпЛА.

Як повідомлялося, в Києві рятувальники ліквідовували наслідки ранкової атаки у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

Крім того, під ранкову атаку потрапила й Київщина. Влучань в об’єкти інфраструктури та постраждалих немає. Однак унаслідок падіння уламків щбитих цілей виникли пожежі, пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі.

Теги: війна Україна системи ППО ракетна атака

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