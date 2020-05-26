За прикладом Італії: В Україні залучатимуть волонтерів для контролю за дотриманням карантину



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Уряд планує залучити волонтерів, які будуть нагадувати громадянам правила карантину

Ідею вже підтримав президент України

Уряд України планує залучити волонтерів для контролю за дотриманням протиепідемічних правил на час карантину. Волонери стежитимуть за дотриманням соціальної дистанції, носіння масок і відвідуванням магазинів та закладів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Telegram.

«Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей. Вони також будуть інформувати їх щодо правильного носіння маски, дотримання соціальної дистанції, правила відвідування магазинів і закладів», - повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що така ініціатива, як залучити громадян до спільної справи, з’явилася в Італії, яка чи не найбільше у Європі постраждала від пандемії.

За словами Шмигаля, ідею вже підтримав президент України. Її реалізацією займатиметься Міністерство соціальної політики.

Нагадаємо, Італія оголосила цього тижня про набір 60 тисяч волонтерів, які будуть нагадувати людям про необхідність дотримуватися дистанції у громадських місцях.