Заборона Московської церкви: скільки українців схвалюють закон

61% українців підтримують ідею, щоб в Україні існувала лише одна Православна Церква

Опитування свідчить, що 70% українців вважають себе православними

У вересні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Росією. Більшість українців – 80% – підтримують схвалення закону. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Водночас, як свідчить опитування, 16% українців проти заборони релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. 4% не визначилися із своєю думкою.

графік: КМІС

Також опитування свідчить, що 70% українців вважають себе православними. Серед них найбільше – 56% зараховують себе до Православної церкви України, 7% – до Православної церкви «без конкретизації» та 6% – до Української православної церкви Московського патріархату.

таблиця: КМІС

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Зокрема, народного депутата Юрія Загороднього, який проголосував за заборону в Україні Російської православної церкви, було виключено з групи «Платформа за життя та мир».

Як повідомлялося, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.