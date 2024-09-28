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Хто має розслідувати злочини на території Курщини? Пояснення юриста

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хто має розслідувати злочини на території Курщини? Пояснення юриста
У Суджі можна побачити повідомлення про пошук зниклих людей
фото: Олексій Душутін, «Новая газета»

На кінець серпня Україна контролювала 1294 кв. м Курської області РФ

Юрист правозахисної групи «Січ» і Української Гельсінської спілки з прав людини Ілля Шиян вважає, що розслідувати злочини на території Курщини РФ повинні українські правоохоронці. Таку думку правозахисник висловив «Главкому» у публікації «Зник на Курщині». В українських правоохоронців – новий виклик».

Юрист пояснив, що у міжнародному праві існує поняття «ефективний контроль». За його словами, щось подібне нині здійснюють Збройні сили України на території Курської області у Росії. Будь-які кримінальні правопорушення, які реєструються на підконтрольній ЗСУ Курщині, Україна повинна їх розслідувати. Це стосується і випадків зниклих безвісти наших військовослужбовців.

«Як це відбувається на практиці: працівники Нацполіції виходять на військову комендатуру (очолює генерал Едуард Москальов, – «Главком») і та забезпечує правоохоронцям доступ до місця злочину. До речі, схожий механізм працює на територіях активних бойових дій в Україні», – наголосив Ілля Шиян.

Крім цього, правозахисник розповів про ключову проблему, з якою стикаються рідні військових під час розшуку, – це гальмування комунікації з боку Національної поліції та СБУ. Також є проблема з тривалістю слідчих дій (наприклад, упізнання тіл, портретознавча експертиза) і експертизи ДНК, які розтягуються на кілька місяців.

Ще є труднощі у взаємодії з військовими частинами, ТЦК і Міністерством оборони щодо питання соціальних пільг і гарантій, передбачених у разі загибелі, зникнення безвісти або потрапляння у полон військових.

Юрист переконує: за українськими оборонцями, котрі воюють у Курській області РФ, зберігаються всі соціальні гарантії та преференції.

«Наприклад, візьмемо присвоєння статусу учасника бойових дій. Цей статус надається військовому не за територіальним принципом (захисту України), а за принципом військових наказів. Тобто, якщо командування видає бойові накази стосовно конкретного військовослужбовця захищати Батьківщину, то це вже є підставою для надання йому статусу учасника бойових дій. І не важливо, де перебуватиме цей воїн – на Курщині чи в Україні», – пояснив Ілля Шиян.

Нагадаємо, що вже другий місяць точаться активні бойові дії на території Росії. Частину Курської області (площа 1294 кв. м – дані на кінець серпня) контролюють Збройні сили України. Українська армія несподівано пішла у наступ, щоб закрити, щонайменше два ключових питання: запобігти можливому вторгненню росіян у Сумську область, яка межує з Курщиною, та відволікти основні сили ворога і стабілізувати фронт на Донбасі. 

26 вересня українські війська продовжили штурм Глушковського району Курської області, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Також аналітики зазначають, що 26 вересня російські війська продовжили наземні штурми українського виступу в Курській області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

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Теги: Україна Курщина війна росія

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