Перемовини з РФ. Генсек НАТО повідомив, хто прийматиме рішення щодо умов миру

«Для того, щоб прийти до мирної угоди шляхом переговорів, ми маємо забезпечити, щоб Україна була сильною», – генеральний секретар НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що лише Україна та її політичне керівництво визначатимуть, які умови мирних переговорів є прийнятними. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Це за визначенням справа України – вирішувати, якими є прийнятні для неї умови для пошуку переговорного рішення і якими можуть бути умови для долучення до переговорів з Росією. Це справа України, справа Володимира Зеленського – приймати такі рішення. Ми маємо зосередитися на тому, що може зробити НАТО. А саме – зміцнити Україну шляхом надання достатньої кількості військової підтримки», – сказав генсек.

Марк Рютте зауважив, що єдиний шлях до мирних переговорів – це переконати російського диктатора Володимира Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою.

«Це парадокс, але для того, щоб прийти до мирної угоди шляхом переговорів, ми маємо забезпечити, щоб Україна була сильною. Саме тому я задоволений, що наступної суботи ми братимемо участь у зустрічі в Рамштайні», – додав генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, аналітики Financial Times вважають, що Україна може вже вести таємні переговори із Москвою про перемир'я. Зараз на зміну рішучій позиції про те, що війна закінчиться лише після виходу російських військ з України, приходить невпевнене визнання того, що кращим варіантом може стати «врегулювання через переговори, що дозволить зберегти більшу частину території недоторканою».

Раніше стало відомо, що журналісти Bloomberg переконані, що бажання припинення вогню спричинить величезні ризики для України. Перемир'я надасть російському диктатору Володимиру Путіну сміливості, послабить Україну та призведе до подальших військових дій.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним за умови перспективи прогресу на шляху до «справедливого і стійкого миру».