Новий контрнаступ України: коли і якими силами він розпочнеться

Україна отримає можливість розпочати новий масштабний контрнаступ наступного 2025 року з новою технікою, яку вона отримує, і бригадами, які вона формує

Україна може розпочати новий масштабний контрнаступ у 2025 році, використовуючи західну техніку та нові бригади, які активно формуються. Про це пише The Times у своєму звіті від 5 жовтня.

Видання прогнозує, що до кінця цього року російські війська продовжать наступальні дії на південному сході України, зокрема, після захоплення Вугледара – міста, за яке вони боролися майже два з половиною роки.

Крім того, The Times зазначає, що Покровськ, важливий автомобільно-залізничний вузол, може бути втрачений цієї осені. Це буде частина тривалої та кривавої боротьби, в якій, за оцінками, росіяни втрачатимуть до тисячі військових на день, але при цьому зберігатимуть певну динаміку.

Прогнозується, що російський наступ на Донбасі досягне своєї кульмінації після падіння Покровська, і після цього взимку бойові дії стануть локальними. У цей період обидві сторони будуть відновлювати сили для подальших операцій.

З 2025 року Україна планує контрнаступ з новою західною технікою. Ймовірно, Київ отримає дозвіл на використання американських ракет ATACMS більшої дальності та британських ракет Storm Shadow для ударів по цілях на території Росії. Вже зараз українські сили успішно використовують власні ракети та безпілотники, завдаючи ударів по російських складах боєприпасів, що вже приносить результати.

Важливим фактором у цій війні є зменшення російської переваги у вогневій потужності. На початку року російські війська мали значну перевагу — 8 артилерійських снарядів на кожен випущений українською стороною. Однак на початку жовтня це співвідношення зменшилося до 3 проти 1.

Україна також отримує підтримку від західних партнерів, зокрема через збільшення виробництва боєприпасів. Водночас союзники Росії, такі як Китай, Північна Корея та Іран, вимагають фінансової компенсації за будь-яку допомогу, що додатково тисне на російську економіку.

Нагадаємо, Українські військові на Донбасі застосовують тактику відступу.