Уряд спростив деякі умови пільгової іпотеки «єОселя»

Придбати житло за програмою зможуть українці, які раніше вже брали участь у державних житлових програмах, але їх будинки зруйновані, або залишились на тимчасово окупованій території

З 19 жовтня молодь віком до 25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском не від 20%, а вдвічі менше – від 10%

Відтепер першим внеском на придбання житла за програмою «єОселя» може бути сертифікат «єВідновлення». Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Також придбати житло за програмою зможуть українці, які раніше вже брали участь у державних житлових програмах, але їх будинки зруйновані, або залишились на тимчасово окупованій території.

Як наголошується у повідомленні пресслужби Міністерства економіки, ці та інші зміни до програми передбачає постанова Кабінету Міністрів № 939. Більшість пунктів набрала чинності 19 вересня.

«Ми полегшили процес купівлі власної оселі для тих, хто втратив житло або воно було пошкоджене внаслідок війни. Також громадяни можуть використати сертифікат «єВідновлення» як перший внесок для іпотеки за програмою «єОселя», – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як ще зміни ухвалив уряд

Серед інших змін, які набули чинності 19 вересня:

придбати житлову нерухомість, яка належить до пам’яток архітектури за допомоги «єОселі» тепер неможливо.

брати участь в програмі відтепер можна, якщо громадянин чи члени його родини протягом 12 місяців до подачі заяви не продавали чи не дарували нерухомість, сумарна площа якої разом із площею житла у власності сім'ї перевищує умови програми «єОселя».

передбачена можливість придбати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва.

протягом 10 років базова процентна ставка за програмою становитиме 3% або 7% річних – залежно від категорії учасника. Починаючи з першого календарного дня 11-го року дії кредитного договору – 6% або 10 % річних відповідно. Ця норма сприятиме швидшому поверненню іпотеки та спрямуванню коштів на нові пільгові кредити. Зміни не стосуються вже виданих раніше пільгових кредитів за програмою «єОселя» . Але й для нових учасників програми фінансове навантаження залишиться помірним: адже за 10 років через повернення частини кредиту сума коштів, яку на той час потрібно буде сплачувати, як і відсотки, зменшиться вдвічі.

Також передбачені інші зміни до програми, які набудуть чинності пізніше. Наприклад, з 19 жовтня молодь віком до 25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском не від 20%, а вдвічі менше – від 10%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до програми «єОселя». Ідеться про зменшення першого внеску по іпотеці з 20% до 10% для громадян віком до 25 років включно. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За словами Шмигаля, понад 12 тис. українських родин скористалися програмою «єОселя». Серед них військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці.

Раніше повідомлялося, що за неповні два роки роботи програми пільгового кредитування «єОселя» було видано 11 тис. кредитів на суму понад 17,6 млрд грн. При цьому майже половина пільгових іпотек були видані саме цьогоріч.

Найбільшим попитом серед позичальників користується нерухомість на вторинному ринку. 4 840 кредитів або 43% від їх загальної кількості було видані за перше півріччя 2024 року. Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці – 1,83 млн грн, а найменшу – педагоги: 1,43 млн грн.