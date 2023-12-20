Рада ЄС прикрасила новорічну ялинку копією символічного півника з Бородянки (фото)

У відомстві вказали, що отримали «справді особливий подарунок» безпосередньо з України

У раді Європейського Союзу на новорічній ялинці є іграшка у вигляді керамічного півника, що став вірусним в Україні як символ незламності на початку повномасштабного вторгнення. Відповідні фото розміщені у Twitter (X) Ради ЄС.

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У відомстві вказали, що отримали «справді особливий подарунок» безпосередньо з України.

«Це не просто прикраса, він символізує надію, схід сонця та непереможність України. Цей орнамент, що прикрашає нашу ялинку, слугує вираженням нашої непохитної підтримки України», – йдеться у повідомленні.

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Фото цієї шафки з півником набуло популярності в мережі Інтернет і стало символом стійкості українського народу.

Нагадаємо, під час прогулянки до президента Володимира Зеленського та очільника уряду Великої Британії Бориса Джонсона підійшла перехожа та подарувала керамічних півників, які стали символом стійкості українців.

Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка на Київщині.