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Рада ЄС прикрасила новорічну ялинку копією символічного півника з Бородянки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада ЄС прикрасила новорічну ялинку копією символічного півника з Бородянки (фото)
фото: Рада ЄС

У відомстві вказали, що отримали «справді особливий подарунок» безпосередньо з України

У раді Європейського Союзу на новорічній ялинці є іграшка у вигляді керамічного півника, що став вірусним в Україні як символ незламності на початку повномасштабного вторгнення. Відповідні фото розміщені у Twitter (X) Ради ЄС.

Рада ЄС прикрасила новорічну ялинку копією символічного півника з Бородянки (фото) фото 1

У відомстві вказали, що отримали «справді особливий подарунок» безпосередньо з України.

«Це не просто прикраса, він символізує надію, схід сонця та непереможність України. Цей орнамент, що прикрашає нашу ялинку, слугує вираженням нашої непохитної підтримки України», – йдеться у повідомленні.

Фото цієї шафки з півником набуло популярності в мережі Інтернет і стало символом стійкості українського народу.
Фото цієї шафки з півником набуло популярності в мережі Інтернет і стало символом стійкості українського народу.

Нагадаємо, під час прогулянки до президента Володимира Зеленського та очільника уряду Великої Британії Бориса Джонсона підійшла перехожа та подарувала керамічних півників, які стали символом стійкості українців.

Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка на Київщині.

Читайте також: Зеленська прийшла на зустріч з Орландо Блумом із срібною брошкою у вигляді півника з Бородянки
Теги: подарунок Бородянка Європейський союз новорічні свята ялинка

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Рада ЄС прикрасила новорічну ялинку копією символічного півника з Бородянки (фото)
Рада ЄС прикрасила новорічну ялинку копією символічного півника з Бородянки (фото)
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