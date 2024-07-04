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У Дніпрі зросла кількість загиблих, через атаку Росії 3 липня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Дніпрі зросла кількість загиблих, через атаку Росії 3 липня
Росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами»
фото: голова Дніпропетровської обласної ради

У лікарні померла 58-річна жінка, постраждала під час вчорашньої атаки росіян на Дніпро

Російські загарбники 3 липня атакували Дніпро ракетами та «Шахедами». Станом на 20:26 4 липня кількість загиблих зросла до семи, у лікарні померла 58-річна жінка. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«У лікарні померла 58-річна жінка. Вона постраждала під час вчорашньої атаки росіян на Дніпро. Медики робили все, що можна. Та травми виявилися занадто важкими», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами». Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки постраждали 47 людей, п'ятеро загинули.

Як повідомляло «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення. Серед постраждалих – 14-річна дівчинка

Раніше стало відомо, що уранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина.

Також Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру. Він зазначив, що російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

Зазначимо, в Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби з метою вшанування пам'яті жертв унаслідок останніх ракетних обстрілів РФ.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2024 року
Теги: війна Дніпро Україна смерть окупанти росія

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