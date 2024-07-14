Українцям пояснили причини можливих затримок пенсій та інших соцвиплат

Пріоритет військових витрат призводить до затримок соцвиплат, але скорочень не буде

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю виданню Mind пояснила причини затримок соціальних виплат в Україні. За її словами, під час війни з Росією пріоритетом державних витрат є фінансування армії, що може призводити до затримок у соціальній сфері.

«Звичайно, можуть бути затримки, тому що насамперед Казначейство покриває військові витрати. Але після них, на другому рівні, стоять соціальні» ,– зазначила міністр.

Водночас Жолнович запевнила, що соціальні витрати будуть покриті у будь-якому разі, оскільки кошти на них передбачені бюджетом. Проте несистемність надходжень може призводити до певних затримок, хоча досі вдавалося їх уникати, за винятком поодиноких випадків. Міністр також наголосила, що скорочення соціальних виплат не планується, а розмір деяких з них може навіть збільшитися, хоч і незначно. Зокрема, прожитковий мінімум залишиться на поточному рівні, хоча він і не відповідає реальним потребам суспільства.



До слова, від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.