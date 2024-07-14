Американські ракети ATACMS завдають ударів по російських цілях в Криму

Україна озброєна далекобійними ракетами американського виробництва, вона націлилася на Крим, який є критичною базою для Росії

NYT назвав це «новим стратегічним поштовхом» , який має на меті змусити Кремль «зробити важкий вибір»

Україна активно використовує далекобійні ракети ATACMS американського виробництва для ударів по Криму. За останні три місяці українські військові завдали значної шкоди російським радіолокаційним установкам, засобам радіоелектронної боротьби, логістичним маршрутам і аеродромам на півострові. Про це повідомляє The New York Times.

«Безумовно справедливо сказати, що українці досягли досить дивовижних успіхів за останні пару місяців», – сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник авіації та технологій Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні.

В NYT додали, Крим допомагає підтримувати російську окупацію на півдні України та оснащений ракетними системами наземного базування, які використовуються для атак на українські міста та селища. Високопоставлений американський посадовець, який стежить за війною, сказав, що Україна «дуже ефективно» використовує поставлені американські ракети дальнього радіуса дії.

Ця «кримська кампанія» є новим стратегічним поштовхом України, спрямованим на те, щоб змусити Росію перерозподілити свої засоби протиповітряної оборони та послабити її позиції на півдні України. Високопоставлений американський чиновник підтвердив ефективність використання Україною ракет ATACMS і заявив, що США постачають «десятки» таких ракет на постійній основі. Експерти відзначають вражаючі успіхи України у цій кампанії та професійний підхід до вибору цілей, який нагадує американську військову стратегію.



До відома, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.

Раніше стало відомо, що Росія наразі не використовує у повному обсязі для своєї військової логістики Кримський міст, адже боїться, що конструкція може не витримати через пошкодження.

До слова, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.