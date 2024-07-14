Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американські ракети ATACMS завдають ударів по російських цілях в Криму

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Американські ракети ATACMS завдають ударів по російських цілях в Криму
Україна озброєна далекобійними ракетами американського виробництва, вона націлилася на Крим, який є критичною базою для Росії
Фото з відкритих джерел

NYT назвав це «новим стратегічним поштовхом» , який має на меті змусити Кремль «зробити важкий вибір»

Україна активно використовує далекобійні ракети ATACMS американського виробництва для ударів по Криму. За останні три місяці українські військові завдали значної шкоди російським радіолокаційним установкам, засобам радіоелектронної боротьби, логістичним маршрутам і аеродромам на півострові. Про це повідомляє The New York Times.

«Безумовно справедливо сказати, що українці досягли досить дивовижних успіхів за останні пару місяців», – сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник авіації та технологій Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні.

В NYT додали, Крим допомагає підтримувати російську окупацію на півдні України та оснащений ракетними системами наземного базування, які використовуються для атак на українські міста та селища.  Високопоставлений американський посадовець, який стежить за війною, сказав, що Україна «дуже ефективно» використовує поставлені американські ракети дальнього радіуса дії.

Ця «кримська кампанія» є новим стратегічним поштовхом України, спрямованим на те, щоб змусити Росію перерозподілити свої засоби протиповітряної оборони та послабити її позиції на півдні України. Високопоставлений американський чиновник підтвердив ефективність використання Україною ракет ATACMS і заявив, що США постачають «десятки» таких ракет на постійній основі.  Експерти відзначають вражаючі успіхи України у цій кампанії та професійний підхід до вибору цілей, який нагадує американську військову стратегію.
 
 До відома, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.

Раніше стало відомо, що Росія наразі не використовує у повному обсязі для своєї військової логістики Кримський міст, адже боїться, що конструкція може не витримати через пошкодження.

До слова, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.

Читайте також: Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Теги: війна Крим Україна військові українці чиновник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія, схоже, оголосила Європі війну без правил
Студенти, священники та іноагенти. Як таємна армія Путіна намагається посіяти хаос в Європі
24 червня, 21:30
У заяві йдеться про те, що мовні курси необхідні для того, щоб українці могли знайти роботу за спеціальністю та брати участь у житті суспільства
Допомога українським біженцям: Нідерланди виділять додаткові €10 млн на мовні курси
15 червня, 03:33
Локація до брифінгу лідерів держав на Саміті миру
Reuters: Без підтримки головних союзників Москви вплив Саміту миру буде слабшим
15 червня, 13:13
Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку по всій території країни
Масштабна повітряна тривога тривала 15 хвилин
15 червня, 09:40
У Польщі починає відчуватися все менше сприйняття українців і допомоги, яка їм надається
Поляки докорінно змінили думку про українців? Тривожні результати опитування
19 червня, 08:36
Окупанти змушували українських полонених вивчати та співати російські патріотичні пісні
Обмін полоненими 31 травня: кожен захисник поскаржився на тортури з боку РФ
26 червня, 18:52
Встановлені в Європі прайс-кепи – це механізм захисту споживачів від аномального зростання цін на електроенергію
Ціна імпортної електроенергії більша, ніж встановлене в Україні цінове обмеження, – ICC Ukraine
28 червня, 17:57
У графіках є три категорії відключень
Відключення світла 4 липня: як діятимуть графіки
3 липня, 18:25
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» спростував брехню росіян про захоплення села на Донеччмні
Сили оборони спростували захоплення росіянами Яснобродівки на Донеччині
10 липня, 12:56

Політика

Американські ракети ATACMS завдають ударів по російських цілях в Криму
Американські ракети ATACMS завдають ударів по російських цілях в Криму
У Трампа стріляли під час виступу в Пенсільванії (відео)
У Трампа стріляли під час виступу в Пенсільванії (відео)
Буданов дав несподівану характеристику голові міноборони Росії
Буданов дав несподівану характеристику голові міноборони Росії
Зеленський був розчарований після зустрічі з Байденом: Politico назвало причину
Зеленський був розчарований після зустрічі з Байденом: Politico назвало причину
Президент Чехії розповів, чи реально зараз Україні відвоювати захоплені території
Президент Чехії розповів, чи реально зараз Україні відвоювати захоплені території
Лукашенко заявив про ліквідацію напруженості на кордоні з Україною та доручив відвести війська
Лукашенко заявив про ліквідацію напруженості на кордоні з Україною та доручив відвести війська

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
«Спроби вбити були». Буданов розповів про замахи на Путіна
38K
Коли і як ЗСУ звільнять окуповані території: прогноз аналітиків
20K
Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
14K
Мобілізований Вакарчук вирушає у світовий благодійний тур
5705
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Вчора, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Вчора, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Вчора, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
12 липня, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua