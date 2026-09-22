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Трамп поставив Росії та її союзникам ультиматум через війну в Україні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп поставив Росії та її союзникам ультиматум через війну в Україні
Трамп наголосив, що не хоче більше бачити фотографії з поля бою та закликав припинити кровопролиття
фото: Getty Images

Президент США заявив, що Вашингтон готовий застосувати «пекельні санкції», якщо війна не припиниться

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий застосувати нові економічні важелі у вигляді «пекельних санкцій» проти Росії та її союзників, якщо війна в Україні не припиниться. Про це він сказав 22 вересня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента США.

Трамп нагадав, що підписав закон Ліндсі Грема, який розширює повноваження президента США щодо санкцій і тарифів проти Росії та країн, які продовжують купувати її енергоресурси.

«Ми підписали закон Ліндсі Грема. Якщо буде необхідно, ми застосуємо його. Час зупинити вбивства», – заявив Трамп.

Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026закон США, спрямований на посилення санкцій проти Росії та Ірану. Закон передбачає посилення економічного тиску на Росію. Закон дає президенту США повноваження запроваджувати мита до 500% на російські товари, а також до 100% – на імпорт із країн, які купують російські енергоносії. Водночас застосування цих тарифів не є автоматичним – рішення ухвалює президент США.

Американський президент також заявив, що хоче якнайшвидшого завершення війни Росії проти України. За його словами, «війна в Україні закінчиться швидше, ніж люди думають».

Трамп наголосив, що не хоче більше бачити фотографії з поля бою та закликав припинити кровопролиття. Він також подякував своїй дружині Меланії Трамп за роботу щодо повернення українських дітей, яких Росія вивезла під час війни, до їхніх родин.

Нагадаємо, 22 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в роботі Генеральної асамблеї ООН. У межах візиту він запланував близько 20 зустрічей із партнерами, переговори про посилення ППО та підписання нової Drone Deal.

До слова, Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Зустріч лідерів очікується о 13:15 за Вашингтоном (20:15 за Києвом).

Однією з головних тем розмови Зеленського і Трампа має стати енергетичне перемир’я. Вашингтон хоче домовитися про припинення ударів України та Росії по енергетичній інфраструктурі. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав окремим питанням атаки на судна, пов’язані зі США.

На зустрічі також очікується присутність американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також держсекретаря Марко Рубіо.

Теги: війна санкції Дональд Трамп переговори ООН росія США

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