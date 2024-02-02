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Залужний із Умєровим завітав до Джемілєва та приміряв папаху (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Залужний із Умєровим завітав до Джемілєва та приміряв папаху (фото)
Залужний із Умєровим позували разом під час візиту до Джемєліва та Чийгоза
фото: Elvina Seitbullaeva/Facebook

Головком ЗСУ приміряв папаху та позував із кинджалом в руці

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із міністром оборони Рустемом Умєровим завітали до лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва та заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Спільне фото опублікувала у себе в Facebook журналістка Ельвіна Сеітбуллаєва.

На фото генерал Залужний позує у папасі та з кинджалом у руці:

Умєров із Залужним завітали до Джемілєва
Умєров із Залужним завітали до Джемілєва
фото: Elvina Seitbullaeva/Facebook

До слова, попри чутки про напруженість у стосунках, улюблений генерал президента Олександр Сирський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров позували разом фотографам під час візиту на позиції воїнів на Східному напрямку.

Нагадаємо, 29 січня з’явилися чутки про звільнення Залужного з посади головкома. Першим про це повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що мова саме про спростування інформації про звільнення головнокомандувача ЗСУ.

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Теги: Мустафа Джемілєв Рустем Умєров Валерій Залужний

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