Залужний із Умєровим завітав до Джемілєва та приміряв папаху (фото)

Залужний із Умєровим позували разом під час візиту до Джемєліва та Чийгоза

Головком ЗСУ приміряв папаху та позував із кинджалом в руці

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із міністром оборони Рустемом Умєровим завітали до лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва та заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Спільне фото опублікувала у себе в Facebook журналістка Ельвіна Сеітбуллаєва.

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На фото генерал Залужний позує у папасі та з кинджалом у руці:

Умєров із Залужним завітали до Джемілєва фото: Elvina Seitbullaeva/Facebook

До слова, попри чутки про напруженість у стосунках, улюблений генерал президента Олександр Сирський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров позували разом фотографам під час візиту на позиції воїнів на Східному напрямку.

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Нагадаємо, 29 січня з’явилися чутки про звільнення Залужного з посади головкома. Першим про це повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що мова саме про спростування інформації про звільнення головнокомандувача ЗСУ.