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Чи є конфлікт між Зеленським та Залужним? Опитування зафіксувало тенденцію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи є конфлікт між Зеленським та Залужним? Опитування зафіксувало тенденцію
Більшість українців вважає, що керівницство нашої країни злагоджено працює в команді
фото: Facebook Ганна Маляр

Соціологи вивчали, наскільки українці сприйнятливі до наративів «розколу»

Майже третина українців впевнені в тому, що між політичним та військовим керівництвом нашої країни існує конфлікт. Відповідні дані надав Київський міжнародний інститут соціології після проведення опитування у період з 29 вересня до 9 жовтня цього року.

У ньому приймали участь 1010 повнолітніх респондентів по всій території України (за виключенням тимчасово окупованого Криму). Їм ставили питання щодо проросійського наративу стосовно то, чи «існує серйозний конфлікт між політичним та військовим керівництвом України».

Опитування показало, що кількість українців, які вірять у конфлікт між військовим та політичним керівництвом, зросла. Згідно з опитуванням, за останній рік кількість громадян, які в цьому впевнені, зросла з 14% до 32%.

В той самий час 54% українців вважають, що політичне керівництво нашої країни та командування армії злагоджено працюють в одній команді.

Чи є конфлікт між Зеленським та Залужним? Опитування зафіксувало тенденцію фото 1

Нагадаємо, американський журнал Newsweek опублікував матеріал, в якому  стверджував, що «джерела з українського уряду» нібито повідомили, що військове керівництво звільнять через «розбіжності щодо стратегії наступу» та «незадовільні бойові дії». У Міноборони назвали цю інформацію російською пропагандою, яку активно просувають представники Кремля. Представник міністерства заявив, що між військовим і політичним керівництвом України існує прямий зв'язок.

Також ми писали про телефонний дзвінок Зеленського тоді ще командиру Оперативного командування «Північ» Залужному за сім місяців до повномасштабного вторгнення. Останній розглядав можливість переходу до цивільного життя, але отримав пропозицію щодо найвищої посади у ЗСУ, на яку швидко погодився.

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Теги: соцопитування українці Володимир Зеленський Валерій Залужний конфлікт

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