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Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії 

«Звільнення Залужного». Що це було?

glavcom.ua
Залужний став головнокомандувачем Збройних Сил із 27 липня 2021 року
фото: ЗСУ

Учора суспільство сколихнули чутки про ймовірне звільнення Головкома

Щодо інфи в Телеграм-каналах про звільнення Залужного, яку дуже швидко спростували на офіційному рівні.

Особисто я не вірю, що це був вкид з боку влади з метою перевірити, як відреагують люди, якщо Залужного справді звільнять. Чому? Бо в ОП постійно моніторять настрої суспільства і чудово їх знають – тобто, реакція, яка почалася, була для них цілком передбачуваною і без цього вкиду.

Що це фейк з боку росіян, я теж не дуже вірю. Бо ясно, що за годину буде спростування брехні, і вони нічого не виграють. Це мало б сенс хіба що перед великим наступом, який мав би відбутися буквально зараз – тоді година зниженого морального духу у солдатів противника може зіграти вирішальну роль. Нічого такого, наскільки мені відомо, на фронті зараз не відбувається.

(Є, щоправда, малоймовірний варіант, що росіяни могли розраховувати на те, що хтось з високопоставлених українців-симпатиків Залужного на емоціях посвариться з президентом, і той йому потім цього не пробачить. Але щось як для них занадто складно).

Як на мене, це один з двох варіантів. Або хтось із прихильників Залужного дізнався, що в кулуарах влади ведуться розмови про звільнення Головкома (причому це могла бути як правда, так і плітки), і вирішив «зіграти на випередження» – здійняти розголос, щоб це рішення прийнято не було.

Або це взагалі якісь дрібні розборки між медійниками: комусь із них навмисно злили дезу, щоб підставити і підірвати довіру до його контенту.

Як би там не було, інфу спростовано, Залужного не звільняють, можна видихнути і згадати ось про що.

Є відома фраза: наші недоліки – це продовження наших переваг. Тобто, наприклад, заощадлива людина може легко перетворитися на скупу, сміливий – на безросудного тощо. А ще, як відомо, у кожної медалі два боки. Я це до того, що, з одного боку, прекрасно, що у нас не Росія, що думка народу має колосальне значення для влади, що ця тенденція лише зростає (я не пам'ятаю, щоб попередні президенти так сильно зважали на думку людей, які нинішній). А з іншого боку – з цієї ж причини не проводиться загальна мобілізація. Яку потрібно було провести на вчора. Уроборос якийсь виходить.

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Джерело
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Теги: скандал Валерій Залужний звільнення мобілізація

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