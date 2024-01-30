«Звільнення Залужного». Що це було?

Учора суспільство сколихнули чутки про ймовірне звільнення Головкома

Щодо інфи в Телеграм-каналах про звільнення Залужного, яку дуже швидко спростували на офіційному рівні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Особисто я не вірю, що це був вкид з боку влади з метою перевірити, як відреагують люди, якщо Залужного справді звільнять. Чому? Бо в ОП постійно моніторять настрої суспільства і чудово їх знають – тобто, реакція, яка почалася, була для них цілком передбачуваною і без цього вкиду.

Що це фейк з боку росіян, я теж не дуже вірю. Бо ясно, що за годину буде спростування брехні, і вони нічого не виграють. Це мало б сенс хіба що перед великим наступом, який мав би відбутися буквально зараз – тоді година зниженого морального духу у солдатів противника може зіграти вирішальну роль. Нічого такого, наскільки мені відомо, на фронті зараз не відбувається.

Будь ласка, читайте текст після реклами

(Є, щоправда, малоймовірний варіант, що росіяни могли розраховувати на те, що хтось з високопоставлених українців-симпатиків Залужного на емоціях посвариться з президентом, і той йому потім цього не пробачить. Але щось як для них занадто складно).

Як на мене, це один з двох варіантів. Або хтось із прихильників Залужного дізнався, що в кулуарах влади ведуться розмови про звільнення Головкома (причому це могла бути як правда, так і плітки), і вирішив «зіграти на випередження» – здійняти розголос, щоб це рішення прийнято не було.

Або це взагалі якісь дрібні розборки між медійниками: комусь із них навмисно злили дезу, щоб підставити і підірвати довіру до його контенту.

Як би там не було, інфу спростовано, Залужного не звільняють, можна видихнути і згадати ось про що.

Є відома фраза: наші недоліки – це продовження наших переваг. Тобто, наприклад, заощадлива людина може легко перетворитися на скупу, сміливий – на безросудного тощо. А ще, як відомо, у кожної медалі два боки. Я це до того, що, з одного боку, прекрасно, що у нас не Росія, що думка народу має колосальне значення для влади, що ця тенденція лише зростає (я не пам'ятаю, щоб попередні президенти так сильно зважали на думку людей, які нинішній). А з іншого боку – з цієї ж причини не проводиться загальна мобілізація. Яку потрібно було провести на вчора. Уроборос якийсь виходить.