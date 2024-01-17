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Залужний категорично проти: деякі ув'язнені бажають захищати Україну

Христина Петренко
glavcom.ua
Залужний категорично проти: деякі ув'язнені бажають захищати Україну
Для мобілізації ув'язнених можна на рівні закону прописати дві умови
фото ілюстративне

В'язні: «У мене легка стаття, я несвідомо скоїв кримінальний злочин, я готовий піти в ЗСУ»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю NV розповів про деталі обговорень резонансного законопроєкту про мобілізацію, які відбулися на початку січня на засіданні комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це пише NV.

Дискусії, яка відбулася 4 січня, взяли участь представники парламенту, омбудсман та керівництво ЗСУ і Міноборони. 

«У мене була можливість в присутності членів профільного комітету дати всі свої зауваження до міністра оборони [Рустема Умєрова], до [головнокомандувача ЗСУ Валерія] Залужного, і до [начальника Генштабу Сергія] Шаптали. Я скажу так: реакція з боку якраз міністерства була абсолютно адекватною і швидкою.

Я запропонував: якщо на рівні закону пропишуть всі можливі категорії громадян України, які можуть бути мобілізовані, то чи немає сенсу прописати, в тому числі тих, хто відбуває покарання у виправних колоніях?», – розповів Лубінець.

За його словами, за минулий рік представники омбудсмена відвідали близько 50% виправних колоній в Україні.

«Не було жодної колонії, де б до моїх співробітників не підходили хлопці, які там знаходяться, і казали: «У мене легка стаття, я несвідомо скоїв кримінальний злочин (різні є випадки), я готовий піти в ЗСУ, дайте мені таку можливість». Навіть були такі, які казали, що якщо це не буде зараховуватись як відбування покарання, то вони готові після цього повернутись добувати свій термін тут: «Але дайте мені можливість теж брати участь в захисті своєї держави», – згадує Дмитро Лубінець.

За його словами, саме про це він розповів і під час дискусій про механізми мобілізації на засіданні парламентського комітету. Водночас Лубінець визнав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний «категорично висловився проти».

«І тут, знову ж таки, я знаю застереження, «як можна брати ув’язнених?». Я сказав, що це дуже просто. Наприклад, на рівні закону це визначається. Треба дві умови: перша – громадянин України, який в такому статусі хоче потрапити у відповідний підрозділ, друга – відповідний підрозділ готовий взяти до себе такого громадянина України.

З іншого боку, я сказав, якщо виконані оці дві умови, коли сам підрозділ готовий взяти, – вони ж беруть на себе відповідальність за таку людину. Ми розуміємо, що попередньо будуть збирати інформацію, будуть проводити якийсь там аналіз, чи треба їм така людина, чи не треба. Знову ж таки, я завжди наголошую, що незважаючи, де знаходиться громадянин України, в якому він становищі, в якому він місці перебуває, він залишається в першу чергу людиною, з іншого боку, він залишається громадянином України», – підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, раніше Лубінець заявив, що, на його думку, в законі про мобілізацію є норми, які суперечать Конституції. Йдеться про низку обмежень, передбачених у законопроєкті щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Це, зокрема, заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.

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Теги: мобілізація злочин Міноборони Валерій Залужний в'язниця

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