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Марченко висловився про мобілізацію та назвав категорію чоловіків, яка має стати до зброї

Надія Карбунар
glavcom.ua
Марченко висловився про мобілізацію та назвав категорію чоловіків, яка має стати до зброї
Марченко заявив, що до зброї мають ставати 25-річні чоловіки, це буде справедливо
фото з відкритих джерел

Генерал сподівається, що спільними зусиллями з органами місцевого самоврядування, поліцейськими та військовими вдасться виправити ситуацію

В Україні не залишилося добровольців, які бажають йти в армію. Таку думку в інтерв’ю DW висловив генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко.

Генерал сподівається, що спільними зусиллями з органами місцевого самоврядування, поліцейськими та військовими вдасться виправити ситуацію та «донести до чоловічої половини України ту інформацію, яка потрібна».

«Якщо ми не дотягнемо цієї війни, то ви розумієте, що іншого шансу у нас вже не буде», – пояснив Марченко.

При цьому генерал вважає, що ця проблема піде сама собою, якщо населення почне виконувати прописані про мобілізацію закони.

Марченко також заявив, що до зброї мають ставати і 25-річні чоловіки, це буде справедливо. За Росію в основному воюють молоді хлопці.

Нагадаємо, українська влада готує зміни в мобілізації. Найближчими днями у Верховній Раді можуть зареєструвати відповідний законопроєкт.

Також народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла показала, який вигляд має фінальна версія законопроєкту про мобілізацію з урахуванням зауважень Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

До слова, президент України Володимир Зеленський зазначив, що на одній зі ставок розглядалося питання про мобілізацію ще 500 тис. осіб, однак для прийняття такого рішення потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.  

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, мобілізація додаткових 500 тисяч українців не відбудеться найближчим часом. 

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Теги: мобілізація Володимир Зеленський самоврядування президент майно влада населення Мар’яна Безугла Дмитро Марченко календар

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