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Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
Михайло Цимбалюк зазначив, що немає жодних підстав погоджувати з ТЦК виїзд за кордон категорій осіб, яким це й так дозволено згідно з законодавством
фото з відкритих джерел

Наразі прикордонники не мають законних підстав вимагати довідки від ТЦК на кордоні у військовозобов'язаних, які не підлягають призову

Наприкінці минулого року чоловіки, які не підлягають призову чи мають відстрочку, почали масово скаржитися, що на кордоні від них вимагають спеціальну довідку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Перший заступник голови парламентського соціального комітету Михайло Цимбалюк припустив, що спричинило нові правила перетину кордону, йдеться у статті «Главкома» «Трьох дітей замало, треба дозвіл воєнкома! Проблеми із виїздом за кордон: міфи та правда».

У середу, 10 січня, з’явилася інформація про те, що комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, у межах обговорення законопроєкту про мобілізацію, запропонував унести до нього норму, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, мають погоджувати виїзд за межі України у період дії воєнного стану з Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Таким чином ще раз стало очевидним, що наразі законних підстав, які б давали право прикордонникам вимагати такі довідки, немає.  

На переконання Цимбалюка, такої вимоги не буде і в кінцевому варіанті законопроєкту. «Була озвучена така пропозиція від Міністерства соцполітики, і її внесли, разом з іншими пропозиціями, для розгляду на комітеті з національної безпеки та оборони», – розповів нардеп.

Він наголосив, що не підтримує цю пропозицію, оскільки немає жодних підстав погоджувати з ТЦК виїзд за кордон категорій осіб, яким це і так дозволено згідно з законодавством.

«Думаю, така норма не пройде. Підозрюю, що було якесь неформальне спілкування представників Міністерства оборони або Збройних сил з керівництвом Держприкордонслужби. Бо ця кабмінівська версія законопроєкту про мобілізацію спричинила певну паніку, люди почали масово виїжджати, і зараз триває пошук варіантів, яким чином це все призупинити. Тож прикордонники вирішили піти незаконним шляхом, бо я більш ніж впевнений, що жодного нормативного документа з цього приводу не могло бути – в іншому разі це було би порушенням діючого законодавства», – зазначив Цимбалюк.

До слова, експерт-конституціоналіст Андрій Магера, чому така вимога довідок від ТЦК на кордоні суперечить чинному законодавсту.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

Читайте також: Трьох дітей замало, треба дозвіл воєнкома! Проблеми із виїздом за кордон: міфи та правда
Теги: прикордонники мобілізація кордон військовозобов'язаний

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