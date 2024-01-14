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Лубінець розповів, скільки депортованих до РФ людей вдалося повернути

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Лубінець розповів, скільки депортованих до РФ людей вдалося повернути
Дмитро Лубінець на форумі в Давосі
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Наразі до України повернули 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінць розповів скільки депортованих людей повернули з території Росії в Україну. Про це йшлося під час зустрічі щодо Української формули миру в Давосі.

«Мав честь модерувати панель «Гуманітарний напрямок Української формули миру: боротьба за повернення жертв насильницького переміщення, включно з депортованими дітьми та військовополоненими» на четвертій зустрічі радників щодо втілення Формули миру в Давосі», – зазначив Лубінець.

За його словами, наразі до України повернули 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

«А наше завдання – повернути всіх! Тому міжнародна спільнота має негайно консолідувати свої зусилля в цьому напрямку!» – наголосив омбудсмен.

Також на форумі окремо порушили питання щодо повернення українських військовополонених й жахливого порушення норм міжнародного гуманітарного права щодо них: нелюдських умов утримання, тортур, страт.

«Робота в Давосі – це важливий крок для повернення наших людей додому та допомоги Україні. Ми очікуємо й працюємо задля результатів», – додав Лубінець.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі сьогодні, 14 січня, відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру. Учасники заходу вже розглянули перші п'ять її пунктів. 

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародна організація. Єрмак нагадав, що на попередній зустрічі, що відбувалася на Мальті, було 66 учасників. Зокрема, своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, шість – Південної Америки, три – Північної Америки, дві – Океанії.

Як повідомлялося, якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх. Про це під час міжнародної конференції з прав людини «Свобода або страх» заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Теги: Україна депортація населення

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