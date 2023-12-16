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Запис до невролога – на серпень 2024 року. Дружина посла Мельника розповіла про життя у Бразилії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Запис до невролога – на серпень 2024 року. Дружина посла Мельника розповіла про життя у Бразилії
Посла Мельника у Бразилії спіткала хвороба
фото: Світлана Мельник/Facebook

За словами Світлани Мельник, у Бразилії дуже поширена жовта лихоманка та хвороба Денге

Дипломатична служба у спекотно-сонячній Бразилії – зовсім не туристична подорож. Праця у країні з жорстким тропічним кліматом для людей, які виросли у помірних континентальних широтах, несе величезні ризики для здоров’я. Таку заяву зробила дружина посла України в Бразилії Андрія Мельника Світлана.

«Сама адаптація до жаркого клімату – а в Бразиліа щодня 32-35 градусів в тіні (на сонці за 50) – триває не менше півроку. Будь-яка навіть незначна подряпина довго не заживає. Жодні взяті з собою із Києва протибактеріальні засоби не помагають. Тут також  нові за відчуттями ОРВІ. Ми захворіли усією сімʼєю вже на другий тиждень після приїзду. Ледь встали на ноги. Тут одразу призначають курс антибіотиками. Чай із лимоном не прокотить», – скаржиться дружина дипломата.

За словами Світлани Мельник, у Бразилії дуже поширена жовта лихоманка та хвороба Денге, а ще – високий рівень ультрафіолетового випромінювання. Тому особливо треба берегти шкіру й очі, мати відповідний одяг та окуляри.

Світлана Мельник також розповіла, що посол після відрядження до одного з бразильських штатів занедужав – скрутило шию і плече, заніміла ліва рука.

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«Уже тиждень – гострий пронизуючий біль. Без сну. Крапельниця на швидкій допомозі, прямо в коридорі, вже в Бразиліа по поверненню. Наклали шину на шию. Лише очима можна крутити. Виписані ліки не помагають. Взагалі. Діагноз так і не поставили. Допомогу надали на швидкій у міському шпиталі у порядку загальної черги. До невропатолога не потрапиш просто так. Запропонували лише на серпень. Наступного року. Один візит до звичайнооо лікаря – $125. Дали направлення на МРТ шиї, але наша страховка кошти не покриває (десь $300). У нас тут базова бразильська місцева страховка з франшизою 25%, переважна більшість кваліфікованих лікарів не працюють з нею взагалі. Тому з усіма скаргами доводиться йти в відділення невідкладної допомоги міської поліклініки з годинними громадськими чергами. Тож у Бразилії краще не хворіти, бо зарплатні не вистачить», – поскаржилася дружина дипломата.

Запис до невролога – на серпень 2024 року. Дружина посла Мельника розповіла про життя у Бразилії фото 1

Раніше дружина посла Мельника розповіла про «дива» під час переїзду до Бразилії.

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Теги: подорож хвороба діагноз праця дружина посол

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