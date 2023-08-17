Дружина посла Мельника розказала, як родина готується до переїзду у Бразилію

Світлана Мельник згадала про події буремного дипломатичного життя в Німеччині

Експосол України в Німеччині Андрій Мельник незабаром стане послом у Бразилії. Його дружина, Світлана Мельник, розповіла, як минули сім років дипломатичного життя у Берліні, і поділилася планами на майбутнє.

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«Ось уже понад 24 роки минуло від дня нашого одруження. Так склалася доля, що більшу частину нашого спільного життя, – а це майже 15 років, – ми з Андрієм провели у дипломатичних відрядженнях. І всі наші дипмісії були повʼязані з німецькомовним простором. Спочатку була посада другого секретаря Посольства України в Австрії (1999-2003), згодом – Генерального консула в Гамбурзі (2007-2010) і нарешті Посла у Німеччині (2015-22). Відень, Гамбург, Берлін – кожне із цих міст стали для нас по-особливому рідними і близькими для нашої сімʼї», – розповіла Мельник.

Дружина експосла України в Німеччині розповіла, що саме під час закордонної праці в їхньому житті відбулося багато вирішальних подій.

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«Народжувалися і йшли до школи наші діти, саме тут ми знаходили прекрасних друзів і з кожним завданням по-новому відкривали для себе глибинний світ європейської дипломатії. Але чим більше ми занурювались у цю стихію, тим водночас все більше любили і цінували свою Україну, розуміючи як не просто їй знайти і втримати місце під сонцем глобальної геополітики», – каже Світлана Мельник.

У Берліні Мельник продовжила займатися міжнародним правом, проте повномасштабне вторгнення внесло свої корективи в її діяльність.

«Безпрецедентні зовнішньополітичні виклики, з якими ми стикнулися в Німеччині, а згодом і повномасштабна російська інтервенція кардинально скоригували всі мої плани. Довелося ставати блогером-міжнародником, активно виходити у соцмережі, щоб боротися на інформаційному фронті на протязі всіх семи років берлінського відрядження», – каже вона.

Мельник поділилася, що неодноразово до неї була привернута увага російських пропагандистів, які «під лупою» роздивлялися ї пости та намагалися висміяти на російському телебаченні.

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«Весь цей попередній досвід став в нагоді під час нашої дипмісії, адже дозволяв бачити всі ці процеси значно глибше і грунтовніше. Зараз ми на порозі абсолютно нової історії – нового дипломатичного відрядження до Бразилії. Кажуть, що це не країна, а цілий материк. Побачимо», – каже Мельник.

Попри все, Мельник радіє, що скоро зможе відкрити Бразилію для українців.

«Чоловік вже отримав агреман, Президент підписав відповідний указ, тож виходимо на фінішну пряму: дозбируєм довідки, оформлюєм паспорти і … знову пакуємо довбані коробки для переїзду (це просто «тіхій ужас»)», – жартує Світлана Мельник.

Нагадаємо, що 20 червня президент Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії.

Раніше повідомлялося, що в травні минулого року посол України в Німеччині Андрій Мельник, критикуючи відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Україну через скасування Києвом візиту президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, вжив фразу «ображена ліверна ковбаса». У Німеччині це сприйняли дуже гостро: з критикою одразу відповіли німецькі політики.

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Пізніше Світлана Мельник розповіла, яке неочікуване продовження отримала історія із фразою «Шольц – ковбаса».