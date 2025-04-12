Заплив до Молдови на надувних кругах. Прикордонники затримали двох порушників (відео)

Киянин та вінничанин на надувних тюбінгах з одним веслом намагалися переплисти Дністер

Чоловіки вирішили здійснити заплив уночі, бо думали, що прикордонники їх не побачать

Військовослужбовці Могилів-Подільського прикордонного загону за допомогою технічних засобів спостереження своєчасно виявили спробу незаконного перетинання державного кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Прикордонники відділу «Могилів-Подільський» вночі зафіксували рух двох осіб, які намагалися перетнути річку Дністер вплав та дістатися берега Республіки Молдова, за допомогою надувних кругів та весла.

Киянин та мешканець Вінниччини свідомо пішли на порушення закону, ризикуючи при цьому власним життям. «Адже холодна вода, течія та нічна пора доби могли призвести до фатальних наслідків. Та заплив був коротким: прикордонний наряд оперативно затримав обох правопорушників», – написали в ДПСУ.

Чоловіки розповіли, що надувні круги для тюбінгу вони придбали у Вінниці, маршрут свого руху проклали самостійно, саморобне весло знайшли по дорозі. Заплив вирішили здійснити вночі, оскільки сподівалися, що прикордонники їх не помітять.

Прикордонники притягнули порушників до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, столичні правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.

Двоє 27-річних киян організували «трансфер» до Молдови в обхід офіційних пунктів пропуску, де призовники могли далі прямувати до країн ЄС. Вартість послуги становила $15 тис.

До слова, прикордонники Мукачівського загону затримали двох військовозобов'язаних чоловіків, які три дні блукали в горах, щоб незаконно потрапити до Румунії.