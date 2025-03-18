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Політ у -25°: працівника турецького аеропорту забули у багажному відсіку літака

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Політ у -25°: працівника турецького аеропорту забули у багажному відсіку літака
Співробітник аеропорту Стамбула між померти, оскільки його забули в багажі літака
колаж: tvnota.com

У стамбульському аеропорту співробітника випадково закрили у багажному відсіку літака, після чого повітряне судно попрямувало до Греції

Співробітник наземної служби Алі Челіктен був забутий під час процесу завантаження багажу на рейсі Turkish Airlines (THY) до Афін в аеропорту Стамбула. Інцидент стався 15 грудня, але про нього стало відомо лише зараз. Про це пише «Главком» із посиланням на Haber Aktüel.

«Алі Челіктен завантажував багаж. Багажний відсік закрили, а чоловік залишився всередині і його ніхто не помітив. Літак же вилетів до Афін за розкладом», – йдеться у статті. 

Коли літак злетів, Челіктен розповів, що ніхто не чув його криків про допомогу через шум двигуна, сам він сховався серед багажу, щоб захиститися від холоду, і боровся за своє життя.

Співробітники аеропорту виявили, що Челіктен зник, і забили на сполох. «Незабаром після зльоту члени екіпажу помітили, що Алі Челіктен зник. Спершу вони подумали, що він, можливо, пішов у туалет, але після того, як тривалий час про нього не було чуток, перевірили камери відеоспостереження», – йдеться у матеріалі. 

Коли вони зрозуміли, що чоловіка залишили у багажному відсіку, то негайно зв'язалися з екіпажем. Літак, що вже піднявся на висоту 11-12 тис. кілометрів, екстрено сів в Ізмірі.

Челіктен провів близько години за температури мінус 25 градусів. Після приземлення Алі Челіктену, який ледь не загинув у багажному відділенні, швидко надали медичну допомогу та доставили до лікарні. Потерпілий отримав обмороження обох ніг, струс мозку та психологічну травму. Також у нього почалися проблеми із судинами. Наразі чоловік проходить курс відновлення та працює з психологом. Він звернувся до прокуратури та зажадав покарати винних.

Проте коментарі щодо ситуації розділились, деякі користувачі соцмереж просто заявили, що турок вирішив втекти за кордон, і обрав такий метод. На що сам постраждалий відповів наступний: «Я мрію поїхати за кордон, але не так! Мене забули в літаку. Моя єдина біда в той момент полягала в тому, що мій телефон залишився заряджатися у аеропорту. Я щойно закінчив нічну зміну, і оскільки мій телефон був при мені всю ніч, його акумулятор розрядився. Чи можуть ті, хто каже, що «він намагався втекти», уявити мій відчай?».

Раніше керівництво аеропорту міста Газіантеп у Туреччині ухвалило рішення тимчасово призупинити всі польоти після появи в небі непізнаного літаючого об'єкту, що світиться.

Пілоти літаків при вильоті зі стамбульського аеропорту імені Сабіхи Гьокчен та посадці в ньому протягом двох діб  також повідомляли про якийсь невідомий об'єкт, про загрозу зіткнення з яким попереджали системи на борту.

Теги: Туреччина авіація телефон літак аеропорт чоловік кордон

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