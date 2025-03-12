США відстають у сфері розвитку дронів і просять Україну про допомогу – WSJ

У статті зазначається, що американські безпілотні технології не виправдали очікувань на полі бою

Український виробник дронів вперше внесений до списку потенційних постачальників армії США

Американські технологічні компанії визнають: жодна з них не встигає за Україною у виробництві безпілотників. США зацікавлені у співпраці з українськими виробниками, продукція яких уже перевірена у реальних бойових умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання WSJ.

У статті зазначається, що американські безпілотні технології не виправдали очікувань на полі бою. Американські стартапи витратили мільярди доларів на розробку компактних дронів, проте їхні БпЛА виявилися надто дорогими й неефективними.

Водночас Україна змогла налагодити масове виробництво дронів навіть в умовах війни. Лише у 2024 році в країні було виготовлено 2 млн безпілотників – у 20 разів більше, ніж оцінювані потужності США (100 тис. дронів на рік). Багато цих апаратів здійснюють удари по російських військових об’єктах на сотні кілометрів.

WSJ наголошує, що українські дрони в 10 разів дешевші за американські аналоги, стійкіші до радіоелектронної боротьби та швидко адаптуються до потреб фронту. Через це Пентагон починає співпрацювати з українськими стартапами. Каліфорнійська компанія CX2 уже інтегрувала своє програмне забезпечення та сенсори в українські дрони. Американське Управління оборонних інновацій (DIU) вперше законтрактувало два українсько-американські спільні проєкти. Навесні плануються бойові випробування – у разі успіху вони можуть отримати офіційні контракти від Міністерства оборони США.

Український виробник дронів вперше внесений до списку потенційних постачальників армії США. «Україна чітко дала зрозуміти: вона хоче стати світовою столицею безпілотної авіації після війни», – заявив співзасновник AI-стартапу Vivum Дерек Вітлі.

Експерти в американській безпілотній галузі не вважають, що «дипломатичні витки» між Україною та США вплинуть на співпрацю між стартапами або зменшать інтерес Пентагону до українських інновацій.

Проте є й перешкоди для співпраці:

Експортні обмеження України на постачання дронів за кордон;

Залежність від китайських компонентів, що ускладнює закупівлю українських дронів для армії США;

Недовіра до Вашингтона в Україні через нещодавні політичні рішення США.

Нагадаємо, українська компанія Autonomous Engineering R&D Ukraine, яка є частиною кластера Brave1, розробила для Сил оборони України безпілотник, здатний переносити менші дрони в тил ворога. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Повідомляється, що такі БпЛА-носії несуть на собі до шести FPV-дронів, а також слугують для них ретрансляторами сигналу, збільшуючи таким чином радіус ураження безпілотників.

До слова, неспокійною була ніч на 11 березня у Росії. Місцеві жителі скаржаться на численні вибухи на руйнування. У Міноборони РФ же заявили про атаку 337 дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані відомства.

Як завжди, у Росії заявляють, що всі дрони нібито були збиті. Проте відео та фото з масованими руйнуваннями показують інше.