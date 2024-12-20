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Затриманий на хабарі ексначальник Держпродспоживслужби Львівщини отримав нову посаду

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Затриманий на хабарі ексначальник Держпродспоживслужби Львівщини отримав нову посаду
Євгена Баркита затримали за хабарництво у серпні 2023 року https://zaxid.net/news/
фото з відкритих джерел

Євген Баркит пропонував хабарі поліцейському за непритягнення працівників служби до відповідальності

Колишній начальник Головного управління Держпродспоживслужби Львівщини Євген Баркит, якого у серпні минулого року затримали за підозрою в хабарництві, зараз працює на посаді начальника Львівського районного управління Держпродспоживслужби. Про те, що Євген Баркит є керівником Львівського райуправління Держпродспоживлужби ідеться на сайті установи. Сам Євген Баркит розповів Zaxid.net, що на нову посаду, яку він займає близько місяця, він перевівся «за власним бажанням».

«Я добровільно, за власним бажанням написав заяву з проханням мене перевести на нижчу посаду за станом здоров’я та через сімейні обставини. Я виховую онука з інвалідністю. У мене немає можливості стільки часу присвячувати роботі», – каже Євген Баркит.

Євген Баркит був начальником Головного управління Держпродспоживслужби Львівщини понад сім років. У серпні 2023 року Євгена Баркита та його підлеглого – начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Теодозія Денисяка – затримали за підозрою в хабарництві. За версією слідства, згадані посадовці Держпродспоживслужби пропонували хабарі поліцейському за непритягнення працівників служби до відповідальності. Загалом задокументовано факт надання неправомірної вигоди на загальну суму 4 000 доларів.

Станом на сьогодні кримінальне провадження щодо Євгена Баркита та Теодозія Денисяка про передачу хабарів службовій особі (ч.3 ст. 369 ККУ) перебуває на розгляді в суді, чергове засідання заплановане на 22 січня 2025 року.

Нагадаємо, на Волині оголосили підозру начальнику Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам.

Раніше правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях

Також правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації. 

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Теги: гроші хабар корупція Львівщина Держпродспоживслужба

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