Нардепка розповіла, коли відбудеться наступна індексація пенсій

Цьогоріч індексацію пенсій проводили у березні

Наступна індексація пенсій відбудеться у березні 2025 року. Перерахунок буде здійснено відповідно до рівня інфляції – від 13 до 17%. Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

Як зазначила нардепка, після чергового перерахунку пенсійні виплати будуть відкориговані: мінімальна індексація становитиме 100 грн, а максимальна – 1500 грн. Люди віком від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн.

Щодо спеціальних пенсій, то за словами народної депутатки, парламентський Комітет соціальної політики працює над тим, аби вирівняти та збалансувати ці виплати.

Цьогоріч індексацію пенсій так само проводили у березні – втретє від початку повномасштабної війни. Так, з 1 березня пенсії планували підвищити майже на 8%, тобто в середньому на 322 гривні. Середній розмір пенсії при цьому становить до 5717 грн.

Нагадаємо, в Україні проживає понад 10 млн пенсіонерів. Згідно з даними Пенсійного фонду України, найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві. Станом на 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні становить 5 852 грн. Проте найбільший відсоток пенсіонерів у нашій країні отримує менше ніж 3 тис. грн.

До слова, українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього необхідно подати звернення до Пенсійного фонду для отримання виплат «з відстрочкою».