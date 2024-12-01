Пенсії, тарифи на комуналку та виплати для ВПО: що змінилося з 1 грудня

Уряд продовжив на пів року допомогу для внутрішньо переміщених осіб

Протягом опалювального сезону 2024-2025 українці матимуть право на додаткову компенсацію витрат на тверде паливо

У грудні 2024 року пенсійні виплати зростуть для пенсіонерів, які матимуть право на вікову надбавку або грошову підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Також усі громадяни України, які залишаються в країні, отримають одноразову допомогу від держави у розмірі 1000 грн, а окремі категорії родин матимуть право на виплату 6500 грн на дітей.

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Вікова надбавка до пенсії

У грудні 2024 року пенсії зростуть для осіб, які протягом цього місяця досягнуть 70, 75 або 80 років. Основна умова – розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Розміри вікової надбавки:

70-74 роки – до 300 грн;

75-79 років – до 456 грн;

80 років і старше – до 570 грн.

Допомога від ВПП ООН

У грудні також збільшать виплати тим пенсіонерам, які мають право на допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Ця програма спрямована на підтримку пенсіонерів, які мешкають у районах активних або потенційних бойових дій. Окрім пенсіонерів, допомогу можуть отримувати особи без права на пенсію, діти та дорослі з інвалідністю.

Розмір виплати визначається як різниця між 3250 грн і сумою поточної пенсії.

Умови для отримання:

пенсія менша за 3250 грн;

проживання в районах активних бойових дій (визначених наказом № 309);

відсутність інших міжнародних виплат після 1 березня 2023 року.

Подавати додаткові заяви не потрібно – виплати здійснюються на основі даних Пенсійного фонду через банківські рахунки або Укрпошту.

«Тисяча від Зеленського»

У грудні 2024 року українці можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1000 грн за програмою «єПідтримка» («тисяча від Зеленського»).

Програма діятиме з грудня 2024 по лютий 2025 року. Гроші зараховуватимуть на картку Національного кешбеку, яку можна оформити через застосунок «Дія» або партнерські банки.

Пенсіонери та люди з інвалідністю, які отримують виплати через «Укрпошту», зможуть отримати допомогу безпосередньо там. Накопичені кошти можна витратити до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг чи придбання українських товарів, однак зняти готівку не можна.

Виплати для ВПО з грудня

Уряд продовжив на пів року допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), термін виплат яким завершився в серпні. У грудні 2024 року її отримають автоматично найбільш уразливі категорії переселенців, які не можуть працювати.

Категорії отримувачів:

пенсіонери з пенсією до 9444 грн;

люди з інвалідністю I-II групи, діти з інвалідністю до 18 років;

тяжкохворі діти, сироти, діти до 23 років без батьківського піклування, прийомні батьки.

Розмір допомоги:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн;

для інших осіб — 2000 грн.

Виплати надходитимуть 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Компенсація за зруйноване житло для ВПО

У грудні 2024 року розширять список внутрішньо переміщених осіб, які матимуть пріоритетне право на компенсацію за знищене житло в межах програми «єВідновлення».

До цього переліку планують додати:

пенсіонерів;

осіб з інвалідністю III групи;

батьків дітей віком до 6 років або дітей з інвалідністю;

одиноких матерів чи батьків, які самостійно виховують дітей до 14 років;

осіб, які мають на утриманні двох дітей;

усиновлювачів, опікунів і піклувальників;

людей із тяжкими хронічними захворюваннями (перелік визначає МОЗ);

осіб, які доглядають за дітьми із серйозними хворобами або вродженими вадами розвитку.

Обмеження компенсації:

до 150 м² для квартир;

до 200 м² для будинків.

Середній розмір компенсації становить 2,121 млн грн на об’єкт нерухомості.

Одноразова допомога на дітей

У грудні 2024 року малозабезпечені родини та сім’ї ВПО з дітьми отримають 6500 грн на кожну дитину до 18 років.

Ця допомога також поширюється на осіб з інвалідністю І групи з-поміж ВПО. Виплата буде призначена автоматично на основі інформації з державних реєстрів і перерахована на картковий рахунок отримувача.

Державна допомога в опалювальний сезон

Протягом опалювального сезону 2024-2025 українці матимуть право на додаткову компенсацію витрат на тверде паливо. Розмір допомоги визначатиметься індивідуально для кожного домогосподарства.

Інші виплати у грудні:

ЮНІСЕФ надає одноразову допомогу для евакуйованих родин із дітьми – 10 800 грн на кожного члена сім’ї (максимум п'ять осіб). Заяву потрібно подавати до органів соцзахисту в громаді, куди переїхала родина.

Оренда житла для ВПО – підтримку забезпечують благодійні фонди «Карітас» і «Право на захист» за сприяння Гуманітарного фонду для України.

Субсидії на опалювальний сезон

Житлові субсидії на 2024–2025 рік будуть автоматично перераховані для громадян, які вже їх отримують або мали нульову субсидію влітку.

Звертатися за субсидією потрібно у таких випадках:

вперше подається заявка;

відмовлено у субсидії в неопалювальний період;

було подано заяву на припинення субсидії;

змінився склад зареєстрованих осіб чи соціальний статус.

Зміни у нарахуванні субсидій

З метою підтримки українців у складних умовах передбачені наступні нововведення:

під час воєнного стану субсидії не зменшуватимуть через економію електроенергії;

обмеження щодо великих покупок збільшено до 100 тис. грн;

витрати до 150 тис. грн на генератори або кредити на їх придбання не враховуватимуть при розрахунку субсидії.

Тарифи на комунальні послуги у грудні 2024 року

Опалення та гаряча вода

Мораторій на підвищення тарифів, запроваджений через воєнний стан, залишається чинним, тому вартість теплопостачання для населення не зміниться у цьому опалювальному сезоні. У Києві тариф на опалення становитиме 1654,41 грн/Гкал, як і минулого року.

Електроенергія

З червня 2024 року тариф на електроенергію для населення збільшився до 4,32 грн/кВт-год і залишатиметься на цьому рівні до кінця квітня 2025 року. Для споживачів з електроопалювальними установками діятиме пільговий тариф – 2,64 грн/кВт-год при споживанні до 2000 кВт-год на місяць.

Газ

Ціна газу від постачальника «Нафтогаз» залишиться фіксованою – 7,96 грн за кубометр. У інших постачальників вартість коливатиметься від 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Новий порядок бронювання від мобілізації

З 1 грудня 2024 року процес бронювання працівників здійснюватиметься виключно через портал «Дія» в електронному форматі. Послуга буде доступна лише для компаній, які підтвердять свою критично важливу роль згідно з новими правилами, після ухвалення відповідної урядової постанови.

Відповідно до нових норм, бронюванню підлягають працівники критично важливих підприємств, якщо їхня заробітна плата становить щонайменше 20 тис. грн. Також ці працівники повинні бути зареєстровані у військовому обліку, мати актуальні облікові дані та не перебувати в розшуку. Водночас підприємство не має мати податкової заборгованості.

Бронювати дозволяється не більше ніж 50% військовозобов’язаних працівників підприємства, які не мають законних підстав для відстрочки (наприклад, багатодітність чи інвалідність). Однак, міністр оборони може збільшити цей ліміт, що створює потенційні ризики корупції, адже процедура ухвалення таких рішень у постанові не прописана.

Складання списків заброньованих працівників покладається на керівників підприємств, органів місцевого самоврядування та інших відповідних установ.

Мобілізація студентів

В Україні, у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії, триває мобілізація. Водночас військовозобов’язані чоловіки, які вперше здобувають вищу освіту на денній або дуальній формі навчання, мають право на відстрочку від призову. Це передбачено законопроєктом №10449.

Згідно з документом, право на відстрочку також надається аспірантам, докторантам та асистентам-стажистам.

Однак, із 1 грудня мобілізації можуть підлягати студенти, які:

навчаються на вечірній або заочній формі;

здобувають другу чи третю вищу освіту;

не проходять загальновійськової підготовки;

претендують на отримання документа про освіту нижчого рівня, ніж уже наявна.

Варто зазначити, що у грудні не розглядалося питання мобілізації студентів віком понад 30 років. Якщо особа отримує першу вищу освіту, мобілізувати її не мають права.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту «Зимової єПідтримки». Зокрема, уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

Як повідомлялося раніше, Міністерство економіки розробляє механізм отримання виплат «єПідтримки» через відділення «Укрпошти» для українців, які не мають доступу до «Дії». Ці кошти не будуть оподатковуватися.