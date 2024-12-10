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У деяких областях скасовано графіки відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У деяких областях скасовано графіки відключення світла
фото: glavcom.ua

Як повідомлялося, відключення світла мали діяти починаючи з 7:00 до 22:00

Сьогодні, 10 грудня, у двох областях України скасовано графіки відключення електроенергії. Йдеться про Львівську та Івано-Франківську області. Про це повідомляють «Львівобленерго» та «Прикарпаттяобленерго».

Так, до кінця доби, 10 грудня, на Львівщині не будуть застосовувати графіків погодинного відключення електроенергії.

Крім того, погодинні графіки відключення електроенергії скасовані до кінця доби і в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, сьогодні, 10 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Як відомо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Наразі ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

До слова, відповідно до нової інструкції Міненерго, змінюється підхід до складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Їх складають двічі на рік за результатами літнього та зимового режимного дня вимірів кожного оператора системи розподілу.

Графіки складають в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 у режимний день. Вони розподіляються на шість рівних черг (кожна черга додатково складається із двох рівних підчерг), кожна з яких має підтримуватися в обсязі не менше 12,5% від загального споживання.

Складені графіки розподіляють на шість рівних за навантаженням блоків на кожен день тижня так, аби запобігати коливанням навантаження при одночасному переході з однієї черги (або підчерги) на іншу. Крім того, графіки мають бути зміщені на 30 хвилин один від одного для забезпечення одночасного відключення черги (підчерги) в одному блоці та включення черги (підчерги) в іншому блоці.

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Теги: відключення світла Укренерго Львівщина Івано-Франківщина електроенергія енергетика

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