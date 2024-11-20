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Оновлював дані за хабарі. На Волині оголошено підозру начальнику ТЦК

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Оновлював дані за хабарі. На Волині оголошено підозру начальнику ТЦК
Правоохоронці вилучили $60 тис., понад €6 тис. та 170 тис грн
фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Підозрювані отримали від двох військовозобов’язаних чоловіків $6 тис.

На Волині оголосили підозру начальнику Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані отримали від двох військовозобов’язаних чоловіків $6 тис. За ці кошти підозрювані обіцяли поставити їх на військовий облік в РТЦК та СП, оновити облікові дані та видати військово-облікові документи.

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів
Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів
фото: facebook.com/pgo.gov.ua
Проведено обшуки за місцями проживання підозрюваних та місцями роботи, вилучено $60 тис., понад €6 тис. та 170 тис грн.
Проведено обшуки за місцями проживання підозрюваних та місцями роботи, вилучено $60 тис., понад €6 тис. та 170 тис грн.
фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів. Проведено обшуки за місцями їх проживання та роботи, вилучено $60 тис., понад €6 тис. та 170 тис грн. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях

Також правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації. 

За даними слідства, керівник ТЦК за $5 тис. пропонував допомогу військовозобов’язаному у проходженні ВЛК, отриманні статусу непридатності до служби та знятті з військового обліку. Посадовець тероборони своєю чергою обіцяв за винагороду «розв'язати питання» для військовозобов’язаного щодо визнання його непридатним до служби за станом здоров’я та виключення з військового обліку.

До слова, СБУ та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації на Вінниччині. Серед фігурантів справи: адвокатка та член місцевої військово-лікарської комісії. За кожну фіктивну довідку про непридатність до служби ділки отримували від шести до десяти тисяч доларів.

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Теги: гроші прокурор документи Волинська область ТЦК хабар

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