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Суд визнав колишнього президента Франції винним у корупції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Суд визнав колишнього президента Франції винним у корупції
Касаційний суд Франції залишив чинним вирок для Саркозі
фото із відкритих джерел

Колишнього президента Саркозі засудили до трьох років ув'язнення

Французький суд вищої інстанції визнав експрезидента Франції Ніколя Саркозі винним у справі про корупцію та зловживання впливом, повідомляє сьогодні, 18 грудня, телеканал BFM TV. Це остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню.

У травні 2023 року Апеляційний суд підтвердив вирок, який ухвалив експрезиденту суд першої інстанції у 2021 році. Його визнали винним у корупції та зловживанні впливом.

Колишнього президента засудили до трьох років ув'язнення, два з яких він повинен відбути умовно, ще рік він був зобов'язаний носити електронний браслет. Крім того, Саркозі на три роки позбавлений права бути обраним. Пізніше колишній президент подав прохання щодо перегляду цього рішення в Касаційному суді.

Набуття чинності вироку займе деякий час і, можливо, припаде на січень.

Адвокати висловили намір просити про відстрочку набуття чинності вироку на тлі судового процесу у справі про фінансування президентської кампанії Саркозі в 2007 році, який починається 6 січня.

Тим часом, BFM TV зазначає, що наприкінці січня Саркозі виповниться 70 років, і, за законами Франції, він зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення, зокрема, на відмову від носіння електронного браслета. Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року.

До слова, колишній першій леді Франції Карлі Бруні-Саркозі загрожує до 20 років ув'язнення. Їй висунуто два звинувачення у справі про фінансування Лівією президентської кампанії її чоловіка у 2007 році. По кожному з них дружина колишнього французького лідера може отримати по 10 років.

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Теги: суд Франція фінансування президент корупція вирок звільнення Ніколя Саркозі

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