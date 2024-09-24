Затримання українських журналістів у Польщі: редакція оскаржуватиме заборону на в'їзд до Шенгенської зони
Польська поліція забрала смартфони, фотоапарати з картами пам’яті та редакційний ноутбук в журналістів «Район.in.ua»
Польські правоохоронці повернули техніку журналістам агентства «Район.in.ua», яку було вилучено після того, як українські медійники знімали сюжет про вантажні потяги й автомобілі перетинають кордон між Калінінградською областю РФ та Польщею. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
Тоді в журналіста Юрій Конкевича та оператора Олександра Пілюка польська поліція забрала смартфони, фотоапарати з картами пам’яті та редакційний ноутбук.
«Я звертався до Міністерства закордонних справ України щодо цього питання та тримав справу на особистому контролі з того часу. Про те, що техніку мають повернути стало відомо ще раніше. А сьогодні Наталія Пахайчук повідомила що техніку повернули. Справедливість відновлюється, але поки питання все ще не вирішене до кінця», – зазначив нардеп.
Варто зазначити, що Юрію Конкевичу та Олександру Пілюку було заборонено в’їзд до Шенгенської зони на п’ять років. Тому редакція буде оскаржувати це рішення.
Нагадаємо, у Польщі затримали двох журналістів Інформаційного агентства «Район.ін.юа», які проводили розслідування щодо вантажних перевезень на російсько-польському кордоні. Про це йдеться на сайті «Район.ін.юа».
Повідомляється, що редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними потягами та автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин.
Згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський.
До слова, журналіста Михайла Ткача разом з оператором також було затримано біля польсько-білоруського кордону, коли ті знімали матеріал нібито про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.
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