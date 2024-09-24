Затримання українських журналістів у Польщі: редакція оскаржуватиме заборону на в'їзд до Шенгенської зони

Польська поліція забрала смартфони, фотоапарати з картами пам’яті та редакційний ноутбук в журналістів «Район.in.ua»

Польські правоохоронці повернули техніку журналістам агентства «Район.in.ua», яку було вилучено після того, як українські медійники знімали сюжет про вантажні потяги й автомобілі перетинають кордон між Калінінградською областю РФ та Польщею. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Тоді в журналіста Юрій Конкевича та оператора Олександра Пілюка польська поліція забрала смартфони, фотоапарати з картами пам’яті та редакційний ноутбук.

«Я звертався до Міністерства закордонних справ України щодо цього питання та тримав справу на особистому контролі з того часу. Про те, що техніку мають повернути стало відомо ще раніше. А сьогодні Наталія Пахайчук повідомила що техніку повернули. Справедливість відновлюється, але поки питання все ще не вирішене до кінця», – зазначив нардеп.

Варто зазначити, що Юрію Конкевичу та Олександру Пілюку було заборонено в’їзд до Шенгенської зони на п’ять років. Тому редакція буде оскаржувати це рішення.

Нардеп Юрчишин повідомив, що Польща повернула українським журналістам вилучену техніку скріншот

Шенгенська зона – це європейський простір, у якому був скасований прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Шенгенська зона охоплює 27 держав, це усі країни що належать до ЄС, окрім: Ірландії та Кіпру. Також, до Шенгенської зони належать країни, що не входять до ЄС: Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн.

Нагадаємо, у Польщі затримали двох журналістів Інформаційного агентства «Район.ін.юа», які проводили розслідування щодо вантажних перевезень на російсько-польському кордоні. Про це йдеться на сайті «Район.ін.юа».

Повідомляється, що редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними потягами та автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин.

Згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський.

До слова, журналіста Михайла Ткача разом з оператором також було затримано біля польсько-білоруського кордону, коли ті знімали матеріал нібито про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.