Польща шукає нові технології для виробництва боєприпасів

Протягом наступних кількох років зусилля будуть скеровані на нарощення виробничих можливостей Польщі

Польські оборонні компанії працюють над придбанням нових технологій, які дозволять збільшити виробництво боєприпасів. Про це повідомляє Polskie Radio.

Голова Польської групи озброєнь Кшиштоф Трофіняк розповів, що Польща планує протягом двох із половиною років збільшити виробництво боєприпасів. За його словами, для цього потрібні великі інвестиції та співпраця державних і приватних компаній.

Одним із ключових викликів, з якими стикається польська оборонна промисловість, є відсутність відповідних виробничих потужностей і певних технологій. «Для створення такого потенціалу потрібні роки, і ситуація в Україні показала, наскільки гострими є ці потреби», – йдеться в повідомленні.

Протягом наступних кількох років зусилля польської оборонної промисловості будуть скеровані на нарощення виробничих можливостей.

Однак розвиток цих можливостей вимагає також нових технологій. «Ми працюємо над придбанням нових технологічних ліній. Однак слід пам’ятати, що виробництво не може здійснювати одна компанія – це має бути команда, а співпраця в цій сфері має вирішальне значення», – підсумував голова Польської групи озброєнь.

У першу чергу Польща хоче збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155-мм, щоб забезпечити достатню кількість боєприпасів на складах для своєї армії.

«Наша мета полягає в тому, щоб мати можливість заповнювати польські склади паралельно з досягненням повної, незалежної спроможності виробляти боєприпаси в Польщі протягом п’яти-восьми років», – розповів член правління Польської групи озброєнь Мацей Ідзік.

Попит на 155-міліметрові артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Як і багато інших союзників, Польща відправила частину своїх запасів 155-х снарядів в Україну. Польща не має потужностей для виробництва снарядів з нуля, тому збирає їх з придбаних компонентів.

Нагадаємо, Польща має намір наростити власне виробництво артилерійських снарядів 155 мм. Таким чином Варшава зможе забезпечити безперебійне постачання боєприпасів союзникам по НАТО, якщо РФ все ж таки здійснить збройний напад на одну або кілька країн Альянсу.