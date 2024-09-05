Колишня радниця Залужного розказала про проблему, з якою стикався головнокомандувач у стосунках з Банковою

«Було чимало прикладів, коли спускають згори повідомлення, які потім мають вийти від імені Головнокомандувача»

Політичне керівництво держави могло «спускати» окремі повідомлення, які мали вийти від імені Головнокомандувача. Однак нерідко була інформація, яка могла зашкодити не лише Валерію Залужному, а й Збройним силам в цілому. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла колишня комунікаційниця головнокомандувача Збройних сил 2021-2024 рр. Валерія Залужного, авторка книги «Залізний генерал. Уроки людяності» Людмила Долгоновська.

За її словами, така форма комунікації та роботи між політичним та військовим керівництвом має право на існування. Однак зміст деяких повідомлень від керівництва міг завдати шкоди, наголошує авторка.

Зокрема, у книзі описувався епізод, коли «посадова особа Офісу президента» вимагала опублікувати від імені головнокомандувача «політизовану та образливу» заяву на адресу тодішнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

«Цим прикладом хотіла показати складність лавірування між тим, що слід було виконувати, і тим, що суперечило посадовим обов’язкам Головнокомандувача. Де спускалося щось обґрунтоване, питань не було, ми тримали єдину лінію (з політичним керівництвом держави). Але коли я бачила, що така інформація шкодить Збройним силам, не Валерію Залужному особисто, а інституції, Головнокомандувачу Збройних Сил Україні, які за законом є аполітичними, то ми відмовлялися публікувати», – пояснила Долгоновська.

Авторка книги зауважила, що бували випадки, коли її аргументи «не чули» в Офісі президента, а у ситуації із Разумковим на її адресу була емоційна реакція від керівництва. Долгоновська пригадала, як тоді прийшла до Залужного і сказала, що цю заяву вони публікувати не будуть і навіть запропонувала у разі чого звільнити її з посади, «аби всі заспокоїлися».

«Розумієте, видавати політичні заяви від імені Головнокомандувача не можна, його тоді тільки-но призначили. Уявіть, яких негативних репутаційних наслідків це одразу завдало би головкому! Суспільство і, перш за все, військові від початку роботи Залужного на новій посаді побачили би, що головний військовий держави стає маріонеткою в руках політичного керівництва. Чи довіряли би вони такому головнокомандувачу?» – зауважила екскомунікаційниця. Саме тому, на її думку, цього не можна було допустити.

Нагадаємо, 22 серпня у продаж надійшла перша книга про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Залізний генерал. Уроки людяності». Її авторка – колишня радниця головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. Книга частково відкриває завісу над тим, що нового можна дізнатися про самого Валерія Залужного, його погляди на життя, війну та політику.

До слова, у липні Залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.