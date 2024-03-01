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Польща приймає тисячі вантажівок з російською агропродукцією – розслідування

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Польща приймає тисячі вантажівок з російською агропродукцією – розслідування
Вантажівки на пункті перетину кордону між Польщею та Білоруссю
фото: УП

Після протестів фермерів Польща заборонила ввезення ріпакового шроту з України. Після цього обсяг продукції, який продовжував їхати з Білорусі, невпинно збільшується

Тисячі польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу й у зворотному напрямку. Про це йдеться в розслідуванні УП.

Чоловік, який представився менеджером реальної білоруської компанії, зателефонував до польської компанії. Він відкрито запропонував придбати російський ріпаковий шрот під білоруськими документами. Менеджер польської фірми попросив надіслати умови постачання на електронну пошту.

Хоча у вересні 2023 року після протестів фермерів, Польща заборонила ввезення ріпакового шроту з України. Після цього обсяг продукції, який продовжував їхати з Білорусі, невпинно збільшується.

«Для розуміння, лише за три місяці після введення заборони на українську продукцію, поляки придбали через Білорусь ріпакового шроту майже на $8 млн», – зауважив журналіст.

Біля КПП «Кукурикі» сотні фур без перешкод заїхали до Польщі з боку Білорусі. Судячи зі спілкування з представниками агрофірм, спочатку російська агропродукція прямує до Білорусі, там її перевантажують у спеціальних центрах на вантажівки з польською реєстрацією, а далі фури вирушають до Польщі за адресами великих компаній. Один із таких центрів у Білорусі – термінал Колядичі Державного підприємства «БТЛЦ» в Мінську.

За даними з відкритих та закритих баз, у Польщі є щонайменше три компанії, які є найбільшими покупцями агропродукції з Росії: Bromex, Diaspolis та Kampol Krzysztof Łużniak.

Проте загалом Польщі та іншим країнам ЄС ніхто не забороняв торгувати з Росією та Білоруссю, адже немає санкцій, які стосуються саме агропродукції.

«Для Європи ці країни несуть потенційну загрозу, але вони все одно продовжують торгувати з ними агропродукцією. Якщо ми візьмемо баланс торгівлі агропродукцією між Польщею та Росією, то найбільше, що дивує: у них навіть цей товарообіг зростає і цифри торгівлі виросли порівняно з 2021 роком», – пояснив журналіст-експерт Дмитро Дєнков.

Нагадаємо, знімальна група складі керівника відділу журналістських розслідувань Михайла Ткача та відеографа Ярослава Бондаренка була затримана 27 лютого польськими правоохоронцями під час зйомок матеріалу про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

Польські поліцейські під час затримання провели обшук машини, забрали картки пам'яті з камер, усі телефони та документи наших колег.

Поліція Підляського воєводства ввечері 27 лютого опублікувала коротке повідомлення про те, що «не затримувала журналіста з України». Там наголосили, що новини про затримання Ткача – фейкові.

Пізніше поліція повідомила, що офіцери вжили заходів, щоб встановити особи людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало мешканців.

Як відомо, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту польських аграріїв на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Польські фермери, блокуючи дороги для руху вантажівок, протестують проти, як вони стверджують, надмірного імпорту українських продуктів на польський ринок.

Блокада кордону, з невеликими перервами, триває від початку листопада минулого року. У ній брали участь, крім фермерів, також перевізники.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася.

Згодом у Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. У центрі міста зібралися тисячі протестувальників. Вони перекрили дороги й вулиці. 

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Теги: Білорусь Польща росія торгівля імпорт

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