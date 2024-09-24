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Україна із Польщею розвиватимуть змішані перевезення до Азії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна із Польщею розвиватимуть змішані перевезення до Азії
Україна попри війну залишається перспективною країною для побудови диверсифікаційного сполучення між Азією та країнами ЄС
фото: MaxSafaniuk

«Укрзалізниця» активно працює над відновленням євразійського інтермодального сполучення

«Укрзалізниця» та польські державні залізниці домовилися розвивати інтермодальні маршрути до Азії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Наша компанія також продовжує активно працювати над відновленням євразійського інтермодального сполучення та забезпеченням максимальної ефективності залізничних вантажних перевезень на польсько-українських прикордонних переходах», – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що Україна попри війну залишається перспективною країною для побудови диверсифікаційного сполучення між Азією та країнами ЄС. Зокрема це здійснюється завдяки маршруту: Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузія – Україна до Польщі через польсько-українські залізничні прикордонні переходи.

«Тому, головним завданням для обох сторін є відновлення та розвиток Євразійського інтермодального сполучення та забезпечення максимальної ефективності залізничних вантажних перевезень на польсько-українських прикордонних переходах», – наголосила «Укрзалізниця».

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Теги: залізниця Україна Польща потяг Укрзалізниця Азія

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