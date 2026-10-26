Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський увів у дію рішення РНБО про кругову оборону міст

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський увів у дію рішення РНБО про кругову оборону міст
Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо кругової оборони українських міст та оновлення Стратегії національної безпеки
Фото: ТСН, Голос

Президент також запустив оновлення Стратегії національної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Вони стосуються організації кругової оборони українських міст та актуалізації Стратегії національної безпеки держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на укази президента №1066/2026 та №1067/2026.

Українські міста готуватимуть до кругової оборони

Указом №1067/2026 Зеленський увів у дію рішення РНБО від 25 вересня «Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст та механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)».

Документ стосується створення інженерних загороджень, необхідних для організації оборони населених пунктів. Водночас конкретні заходи, механізми їх реалізації та інші деталі рішення РНБО не оприлюднені.

Додаток до указу має гриф «Для службового користування». Тому з відкритого тексту документа неможливо встановити, яких саме міст стосуються заходи, які інженерні споруди передбачені та в які терміни їх мають облаштувати.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський також доручив оновити Стратегію національної безпеки

Другим указом, №1066/2026, президент увів у дію рішення РНБО від 5 жовтня «Про актуалізацію Стратегії національної безпеки України».

Документ передбачає реалізацію рішення щодо перегляду стратегічних підходів до забезпечення безпеки держави.

Водночас в оприлюдненому тексті указу не зазначено, які саме положення Стратегії мають змінитися. Відповідні деталі містяться в додатку до документа.

Контроль за виконанням цього рішення також покладено на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Чому Україна оновлює безпекову стратегію

Чинну Стратегію національної безпеки України затвердили 14 вересня 2020 року указом президента №392/2020.

Вона визначає пріоритети національних інтересів, основні загрози державі та напрями політики у сфері оборони, міжнародної співпраці й захисту суверенітету.

Документ ухвалили ще до початку повномасштабного російського вторгнення. Відтоді безпекова ситуація суттєво змінилася, а захист українських міст від російської агресії став одним із ключових оборонних завдань.

Нові рішення РНБО охоплюють два напрями: перегляд загальнодержавних безпекових підходів та організацію інженерного захисту міст.

Водночас укази не розкривають конкретних планів будівництва оборонних споруд або змісту майбутніх змін до Стратегії.

Нагадаємо, раніше «Главком» публікував колонку дипломата Валерія Чалого про необхідність перегляду Стратегії національної безпеки України. Автор звертав увагу на потребу адаптації безпекової політики до нових міжнародних викликів.

Також «Главком» повідомляв про розроблення Стратегії кібербезпеки України. Її підготовка стала одним із напрямів реалізації державної політики у сфері національної безпеки.

Крім того, в інтерв'ю «Главкому» колишній посадовець Офісу президента Іван Апаршин розповідав про оборонне планування України та значення стратегічних документів для підготовки держави до військових загроз.

Читайте також:

Теги: президент Володимир Зеленський нацбезпека указ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ця фінансова підтримка має допомогти Україні зберігати макрофінансову стійкість і посилювати обороноздатність
ЄС погодив новий транш Україні на €2,9 млрд: Зеленський зробив заяву
2 жовтня, 13:08
Трамп вважає, що Україна зловживає підтримкою Сполучених Штатів
Axios: «Енергетичне перемир'я» Трампа стосується припинення ударів тільки по НПЗ
11 жовтня, 23:15
«Ми сказали Зеленському: «Робіть, що хочете, але не чіпайте дизельне пальне», – зазначив Трамп
Трамп висунув Зеленському ультиматум
10 жовтня, 21:38
«Зеленський – не та людина, з якою нам добре мати справу»: Трамп
«Зеленський – не та людина, з якою нам добре мати справу»: Трамп
16 жовтня, 05:25
За словами президента, Папа повідомив про свої контакти з російською стороною щодо ситуації в Олешках
Зеленський розкрив деталі розмови з Папою Римським
19 жовтня, 21:36
Удар РФ по Харкову, де загинуло троє дітей та нові правила бронювання: головне за день 19 жовтня
Удар РФ по Харкову, де загинуло троє дітей та нові правила бронювання: головне за день 19 жовтня
19 жовтня, 21:01
Зеленський зустрівся з прем'єром Угорщини
Зеленський уперше зустрівся з прем'єром Угорщини Мадяром у Брюсселі
16 жовтня, 14:17
Москва прагне домовитися про завершення війни в Україні на вигідних для себе умовах
Кремль запропонував переговори Путіна, Трампа і Сі
19 жовтня, 06:33
Росія дедалі більше переходить до стратегії «покарання населення України у великих містах» – у міру того, як лінії фронту застигли
Путін наказав зробити українські міста непридатними для життя – The Guardian
17 жовтня, 18:49

Політика

Зеленський увів у дію рішення РНБО про кругову оборону міст
Зеленський увів у дію рішення РНБО про кругову оборону міст
«Все згоріло». Тимошенко повідомила сенсаційну новину у своїй справі
«Все згоріло». Тимошенко повідомила сенсаційну новину у своїй справі
Уперше в Україні автоматично знято арешт із рахунків боржника без участі виконавця
Уперше в Україні автоматично знято арешт із рахунків боржника без участі виконавця
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Із «Укроборонпрому» – на вільні хліби. Чим тепер займається Герман Сметанін?
Із «Укроборонпрому» – на вільні хліби. Чим тепер займається Герман Сметанін?
Прем’єр Молдови приїхав до Києва: заплановано зустрічі із Зеленським і Корецьким
Прем’єр Молдови приїхав до Києва: заплановано зустрічі із Зеленським і Корецьким

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
146K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
77K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua