Зеленський увів у дію рішення РНБО про кругову оборону міст

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо кругової оборони українських міст та оновлення Стратегії національної безпеки

Президент також запустив оновлення Стратегії національної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Вони стосуються організації кругової оборони українських міст та актуалізації Стратегії національної безпеки держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на укази президента №1066/2026 та №1067/2026.

Українські міста готуватимуть до кругової оборони

Указом №1067/2026 Зеленський увів у дію рішення РНБО від 25 вересня «Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст та механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)».

Документ стосується створення інженерних загороджень, необхідних для організації оборони населених пунктів. Водночас конкретні заходи, механізми їх реалізації та інші деталі рішення РНБО не оприлюднені.

Додаток до указу має гриф «Для службового користування». Тому з відкритого тексту документа неможливо встановити, яких саме міст стосуються заходи, які інженерні споруди передбачені та в які терміни їх мають облаштувати.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський також доручив оновити Стратегію національної безпеки

Другим указом, №1066/2026, президент увів у дію рішення РНБО від 5 жовтня «Про актуалізацію Стратегії національної безпеки України».

Документ передбачає реалізацію рішення щодо перегляду стратегічних підходів до забезпечення безпеки держави.

Водночас в оприлюдненому тексті указу не зазначено, які саме положення Стратегії мають змінитися. Відповідні деталі містяться в додатку до документа.

Контроль за виконанням цього рішення також покладено на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Чому Україна оновлює безпекову стратегію

Чинну Стратегію національної безпеки України затвердили 14 вересня 2020 року указом президента №392/2020.

Вона визначає пріоритети національних інтересів, основні загрози державі та напрями політики у сфері оборони, міжнародної співпраці й захисту суверенітету.

Документ ухвалили ще до початку повномасштабного російського вторгнення. Відтоді безпекова ситуація суттєво змінилася, а захист українських міст від російської агресії став одним із ключових оборонних завдань.

Нові рішення РНБО охоплюють два напрями: перегляд загальнодержавних безпекових підходів та організацію інженерного захисту міст.

Водночас укази не розкривають конкретних планів будівництва оборонних споруд або змісту майбутніх змін до Стратегії.

Нагадаємо, раніше «Главком» публікував колонку дипломата Валерія Чалого про необхідність перегляду Стратегії національної безпеки України. Автор звертав увагу на потребу адаптації безпекової політики до нових міжнародних викликів.

Також «Главком» повідомляв про розроблення Стратегії кібербезпеки України. Її підготовка стала одним із напрямів реалізації державної політики у сфері національної безпеки.

Крім того, в інтерв'ю «Главкому» колишній посадовець Офісу президента Іван Апаршин розповідав про оборонне планування України та значення стратегічних документів для підготовки держави до військових загроз.