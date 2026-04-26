Президент відзначив ліквідаторів аварії та працівників, які забезпечують роботу Чорнобильської АЕС під час війни

Зеленський відзначив державними нагородами ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та наслідків минулорічного удару російського дрона по конфайнменту

Володимир Зеленський нагородив працівників станції орденами

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та наслідків минулорічного удару російського дрона по конфайнменту, а також працівників станції, які забезпечували її роботу в умовах окупації у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави вручив орден «За заслуги» І ступеня керівнику проєктів та програм інженерного центру ЧАЕС Олександру Новікову, який брав участь у стабілізації конструкцій об'єкта «Укриття» для зменшення викиду в навколишнє середовище радіоактивних матеріалів. Роботи проводилися в особливо важких умовах.

🙏🏻Президент відзначив державними нагородами ліквідаторів аварії на ЧАЕС, рятувальників ДСНС та працівників станції, які забезпечували її роботу в умовах окупації у 2022 році й усували наслідки минулорічного удару російського дрона по конфайнменту



«Дякую за вашу мужність,… pic.twitter.com/8IIDZfiIXW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 26, 2026

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримали:

Інженер цеху ЧАЕС Олександр Бєлобров, який під час російської окупації станції у 2022 році очолював роботу ремонтної бригади з ліквідації несправностей обладнання та проводив перевірки об’єкта «Укриття» над 4-м енергоблоком.

Заступник начальника цеху експлуатації ОУ та НБК ЧАЕС Руслан Гнатчук. Брав участь у ліквідації наслідків влучання російського дрона по конфайнменту в лютому 2025 року. Організовував безпечний підвід води для рятувальників та роботу систем водовідведення у важких погодних умовах.

Начальник зміни цеху поводження з радіоактивними відходами ЧАЕС Сергій Гончаров. Під час російської окупації станції у 2022 році організовував безпечну роботу систем водоочищення i сховищ. Працівники цеху налагодили безперебійний процес поводження з радіоактивними відходами у складних умовах.

Директор Інституту клінічної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології Анатолій Чумак. Перші два тижні після катастрофи очолював медичну службу в 30-кілометровій зоні. Пізніше брав участь в евакуації та лікуванні постраждалих.

Орден «За мужність» ІІ ступеня отримав електрослюсар цеху теплової автоматики та вимірювань ЧАЕС Василь Сидоренко. 26 квітня 1986 року брав участь у стабілізації 4-го енергоблока та розробляв схему живлення насосів. Ремонтував та обслуговував котли й газотурбінні установки для їх запуску після вимушеної зупинки внаслідок аварії.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені:

Полковник внутрішньої служби у відставці Михайло Алєксєєнко. У 1986 році ліквідовував займання в кабельних тунелях Чорнобильської АЕС, яке загрожувало поширенням на третій енергоблок.

Начальник відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України Хмельниччини Олександр Колеснік. Учасник ліквідації російського удару дроном по зовнішній обшивці арки конфайнменту ЧАЕС. Виконував аварійно-рятувальні роботи в умовах підвищеного радіаційного фону й за складної погоди.

Командир відділення 11-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України Київщини Олександр Комаренко. У 2025 році на висоті 80 метрів ліквідовував наслідки удару російського дрона по арці конфайнменту ЧАЕС. Завдяки його діям не допущено поширення вогню на кабельні шахти, що вели вглиб АЕС. В умовах сильного задимлення та небезпеки руйнування конструкції забезпечив ліквідацію осередків тління у важкодоступних місцях.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджена працівниця відділу Державного спецпідприємства «Чорнобильська АЕС» Наталія Дячук. Співробітниця їдальні, яка забезпечувала харчування українського персоналу, що його росіяни тримали в заручниках під час окупації в березні-квітні 2022 року. Завдяки її діяльності в умовах обмеженого забезпечення й тиску окупантів понад 200 працівників змогли продовжити роботи в Зоні відчуження.

Нагадаємо, із нагоди сорокових роковин Чорнобильської катастрофи президент України Володимир Зеленський разом із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі взяли участь у відкритті нової постійної експозиції Національного музею «Чорнобиль»: «Чорнобиль: люди і сенси».

Сьогодні, 26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.

Володимир Зеленський нагадав, що вибух 1986 року став однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства, наслідки якої сотні тисяч людей долають до сьогодні. Президент вшанував пам’ять тих, хто ціною власного життя зупиняв поширення радіації.

Додамо, що напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції.

Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.