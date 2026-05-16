Зеленський підбив підсумки «тижневих далекобійних санкцій»

Максим Бурич

Окремими цілями «далекобійних санкцій» стали стратегічні об’єкти російського нафтопереробного сектору
колаж: glavcom.ua
Зеленський заявив про ураження техніки РФ на відстані майже 1000 кілометрів

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки тижня роботи українських далекобійних засобів ураження, які завдали ударів по військових об'єктах та логістиці Російської Федерації. Атаки здійснювалися в глибокому тилу ворога – на відстані близько 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення, підтвердивши розширення радіуса дій українських дронів та ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент оприлюднив частину верифікованих результатів роботи Сил безпеки і оборони, зазначивши, що велика кількість спецоперацій наразі все ще триває. Серед підтверджених цілей, які потрапили під удар українських сил, фігурує рідкісна та дороговартісна техніка ворога.

Зокрема, зафіксовано ураження:

  • Унікального літака-амфібії Бе-200 та корабельного багатоцільового гелікоптера Ка-27;
  • Цивільного корабля-суховантажу, який окупанти використовували для транспортування артилерійських боєприпасів;
  • Комплексів протиповітряної оборони: зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» та зенітного ракетного комплексу «Тор»;
  • Сучасного російського комплексу звʼязку «Редут-2УС», а також великої кількості розвідувальних та ударних БпЛА.
  • Окремими цілями «далекобійних санкцій» стали стратегічні об’єкти російського нафтопереробного сектору та військові кораблі у акваторіях.

Володимир Зеленський наголосив, що перенесення бойових дій на територію РФ та руйнування її військово-економічного потенціалу є абсолютно справедливою відповіддю на щоденний терор українських міст. За його словами, Україна не планує зупинятися на досягнутому.

«Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати. Дякую всім, хто працює на нашу силу! Дякую воїнам ЗСУ, СБУ та розвідок за влучність», – резюмував президент.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони організувала чергову репатріацію тіл загиблих захисників України. У межах проведених заходів на рідну землю вдалося повернути 528 тіл та останків полеглих героїв. 

