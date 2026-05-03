Президент прибув до Вірменії на саміт європейських лідерів

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Єревана. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, інформує «Главком».

Перший день візиту буде присвячений зміцненню партнерства з ключовими європейськими країнами. У неділю, 3 травня, заплановано переговори з очільниками урядів чотирьох країн – Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 3, 2026

«Завтра сам саміт європейських лідерів та продовження двосторонніх і багатосторонніх зустрічей», – сказав Никифоров.

Спільна заява президента України та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера очікується приблизно о 18:15 за місцевим часом.

Основна частина саміту відбудеться у понеділок, 4 травня.

Саміт Європейської політичної спільноти є важливим майданчиком для координації зусиль у сферах безпеки, енергетики та економічної стабільності на континенті.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб. Їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Також Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко і заявив про майбутні кадрові рішення в Кабміні.