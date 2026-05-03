Президент прибув до Вірменії на саміт європейських лідерів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський зустрінеться з очільниками урядів чотирьох країн
фото: armenpress.am

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Єревана. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, інформує «Главком».

Перший день візиту буде присвячений зміцненню партнерства з ключовими європейськими країнами. У неділю, 3 травня, заплановано переговори з очільниками урядів чотирьох країн – Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

«Завтра сам саміт європейських лідерів та продовження двосторонніх і багатосторонніх зустрічей», – сказав Никифоров.

Спільна заява президента України та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера очікується приблизно о 18:15 за місцевим часом.

Основна частина саміту відбудеться у понеділок, 4 травня.

Саміт Європейської політичної спільноти є важливим майданчиком для координації зусиль у сферах безпеки, енергетики та економічної стабільності на континенті.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб. Їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України. 

Також Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко і заявив про майбутні кадрові рішення в Кабміні.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

