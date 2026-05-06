Президент відзначив піхотинців держнагородами, двоє отримали звання Героя України

glavcom.ua
Глава держави наголосив, що піхота є основою української армії
фото: Офіс президента

Президент відзначив двох Героїв України орденами «Золота Зірка»

З нагоди Дня піхоти президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими піхотинцями, привітав їх зі святом і відзначив державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України. Цього звання посмертно удостоєні:

  • Лейтенант Олег Куцин. У 2014 році сформував та очолив окрему добровольчу роту «Карпатська Січ», яку в грудні 2023 року перейменували в 49-й окремий штурмовий батальйон «Карпатська Січ». Військові під його керівництвом обороняли Донецький аеропорт, захищали Україну в районі Пісок, Опитного та Водяного на Донеччині. У березні – квітні 2022 року лейтенант Куцин брав участь у розробці та реалізації оборонної операції у Великій Димерці, деокупації та зачистці у Вишгородському та Бучанському районах Київщини. Олег Куцин загинув 19 червня 2022 року на Харківщині під час ворожого обстрілу.
  • Солдат Олександр Свіщ. На початку повномасштабного російського вторгнення брав участь в обороні Києва, пізніше виконував бойові завдання на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках. З листопада 2022 року до вересня 2023 року збирав інформацію про місцеперебування ворога та брав участь у боях у районі Бахмута. У лютому 2023 року разом зі штурмовою групою вийшов з оточення, ліквідувавши 11 окупантів. Олександр Свіщ загинув 11 вересня 2023 року під час ворожого артобстрілу в районі Андріївки на Донеччині.
  • Солдат Анатолій Мусієнко. У 2024 році він брав участь у боях на Донеччині. Неодноразово виявляв ворожі штурмові групи та бойові позиції росіян, брав участь у їх знищенні. Лише за один із тижнів особисто ліквідував близько 30 окупантів. Двадцять дев’ятого жовтня 2024 року разом із побратимами стримав наступ окупантів на позицію одразу з кількох напрямків, ліквідував чотирьох ворогів та ще двох узяв у полон. Цього ж дня під час стрілецького бою Анатолій Мусієнко загинув унаслідок кульового поранення.
Президент відзначив двох Героїв України орденами «Золота Зірка». Найвищу державну нагороду отримали:

  • Солдат Ярослав Коломієць. Триста п’ятдесят одну добу безперервно перебував на позиціях на Донеччині та разом із побратимами тримав оборону поблизу Оріхово-Василівки Бахмутського району. Вчасно виявляв штурмові групи ворога та вступав у бій, завдяки цьому окупанти не мали змоги просуватися. Зокрема, 21 січня під час російського штурму особисто знищив трьох ворогів і за підтримки артилерії українські захисники утримали позицію, не допустивши просування росіян.
  • Капітан Олексій Михайлов. У 2022 році зі своїм підрозділом стримував ворога на Запоріжжі, Донеччині та брав участь у звільненні Херсонщини. Протягом 2023 року провів 343 дні на ротно-опорному пункті в Запорізькій області й не допустив жодних позиційних втрат на ділянці в 1,5 км. У 2025-2026 роках організував і забезпечив оборону своїх позицій в умовах постійних ворожих обстрілів, дронових атак та штурмів.

Глава держави вручив ще пʼятьом воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

  • Солдат Ярослав Жилін. Ліквідовував штурмові та диверсійні групи окупантів, кулеметні розрахунки, наводив на ворога артилерію та зривав спроби обходу позицій. У 2026 році під вогнем противника переніс побратимам боєкомплект, що дало змогу втримати рубіж. Під час виконання одного з бойових завдань зазнав поранення внаслідок атаки ворожого дрона, але попри це та неможливість евакуюватися продовжував оборону, перебуваючи на позиції 220 діб.
  • Солдат Борис Капелько. З 2024 року як оператор БпЛА виконує бойові вильоти у складі мобільних FPV-груп. Упродовж 2024-2025 років знищив близько 150 окупантів, ще майже 200 були поранені. Уразив більш ніж 10 танків, 20 БМП, 12 складів боєприпасів та понад 230 бліндажів і пунктів дислокації ворога.
  • Полковник Віталій Нащубський. Командир 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. З жовтня 2025 року керує штурмовими діями на Дніпровщині. Воїни бригади зупинили просування ворога, знищили його наступальний потенціал і звільнили Новоолександрівку, Олексіївку, Вишневе та Вербове. За час проведення операції підрозділи бригади ліквідували більш ніж 2 тис. окупантів, іще понад 500 поранили і 22 взяли в полон.
  • Солдат Дмитро Тернопол. Із серпня 2025 року до березня цього року захищав Україну на Костянтинівському напрямку, перебуваючи на бойових позиціях понад 220 діб. Під час одного з боїв точно визначив координати ворожої техніки та укріплень. Завдяки цьому було знищено дві БМП, гармату та три спостережні пункти. Особисто ліквідував трьох окупантів і ще чотирьох поранив. Виконував бойові завдання навіть попри контузію внаслідок удару ворожого дрона.
  • Солдат Артем Яковенко. Минулої осені та зими в Краматорському районі відбивав із побратимами штурми ворога, не допустивши проривів. Під час однієї з найінтенсивніших атак окупантів самостійно корегував артилерію та вів стрілецький бій, коли всі побратими на позиції були поранені. Взяв у полон одного окупанта й здобув важливу розвідувальну інформацію, десять росіян були ліквідовані. Артем Яковенко також надав допомогу двом пораненим побратимам і забезпечив їх евакуацію.

Крім того, президент відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів та «За мужність» І-ІІІ ступенів, медаллю «За врятоване життя». Глава держави відзначив бойовими прапорами 151-шу та 156-ту окремі механізовані бригади та відзнаками «За мужність та відвагу» 23-тю, 115-ту та 116-ту окремі механізовані бригади.

Нагадаємо, 6 травня Україна відзначає День піхоти – свято воїнів, які є основою стійкості Сил оборони. Президент Володимир Зеленський звернувся до військовослужбовців, підкресливши, що саме від їхніх дій на землі залежить доля українського прапора в кожному населеному пункті.

