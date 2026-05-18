Подружжя Зеленських вшанувало пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та урядовці вшанували память жертв депортації кримських татар 1944 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні ми згадуємо і вшановуємо памʼять усіх жертв одного з найбільш жорстоких злочинів радянської влади – депортації кримськотатарського народу. Депортації, яка стала актом очевидного геноциду проти кримськотатарського народу. 1944 рік назавжди буде в історії як спроба знищити народ – коли і малих, і дорослих викинули з рідного дому та відправили в чужий край. Значна частина народу загинула в дорозі, багато хто не витримав у місцях вигнання – щонайменше третина, і це може бути дуже стриманою оцінкою», – наголосив глава держави.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про жертв трагедії, не забула і не пробачила скоєного. Він підкреслив, що жоден народ не заслуговує на подібне.

«І тим більше Росія не зупинилась на тому, що вже зробила, і почала нову війну проти України саме з Криму. І знов намагається позбавити дому Кримськотатарський народ і всіх нас, всіх українців. Ми захищаємось від цього і, поки будемо разом і допомагатимемо одне одному, точно захистимось. Вічна памʼять усім жертвам депортації 1944 року. Вічна слава тим, хто бореться за життя і захищає Україну», – підсумував президент.

Нагадаємо, 18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Це – День боротьби за права кримських татар. Їх депортація в травні 1944 року – один із найбільших злочинів радянського режиму, геноцид корінного народу півострова.

Як повідомлялося, у 2024 році в Києві біля «Тарілки Флоріана» на Либідській, президент України Володимир Зеленський із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим відкрили Меморіал жертвам геноциду кримськотатарського народу.