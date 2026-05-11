Лідери обговорили проєкти на різних напрямах

Сьогодні, 11 травня, президент України Володимир зеленський провів розмову з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Засудив нещодавні удари з Ірану по ОАЕ. І треба зробити все необхідне, щоб реально захистити життя в регіоні Затоки, який має глобальне значення. Важливо, що на фоні цього наші команди продовжують тісно працювати у сфері безпеки. Я радий був почути, що українська експертиза дійсно допомагає будувати надійний захист життя. Обговорили продовження цієї роботи», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Зеленський подякував президенту за допомогу з поверненням українців із російського полону. «Розраховуємо, що ця робота буде продовжуватися», – наголосив він.

«Також торкнулися спільних проєктів в енергетиці. Вдячний ОАЕ за те, що наші домовленості реалізовуються на основі взаємності і Україна також отримує потрібну підтримку, зокрема енергетичну. Обговорили й інші потенційні проєкти на різних напрямах. Дякую!», – додав глава України.

Нагадаємо, Іран здійснив атаки на Об’єднані Арабські Емірати, використовуючи ракети та безпілотники.

Згодом Верховне військове командування Ірану відкинуло звинувачення у проведенні ракетних обстрілів або запусків дронів у бік Об'єднаних Арабських Еміратів протягом останнього часу. Ця заява стала відповіддю на повідомлення оборонного відомства ОАЕ про атаку, внаслідок якої було поранено трьох осіб, а також на інформацію про пожежу в порту Емірату Фуджейра, спричинену безпілотником.