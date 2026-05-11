Окупанти готують нові атаки. Президент попередив про небезпеку

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Окупанти готують нові атаки. Президент попередив про небезпеку
Президент: Росія не має наміру цю війну завершити

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до нових атак РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1538-го дня війни.

«Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували. Бачимо й те, що Росія не має наміру цю війну завершити, ми готуємося до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це», – йдеться у зверненні.

Президент підсумував: «Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше».

Нагадаємо, що також мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав особливо уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги упродовж найближчих трьох днів. «Реагуємо найближчі три доби на тривоги! Є небезпека!», – йдеться у повідомленні.

До слова, за минулу добу зафіксовано 180 бойових зіткнень. Учора противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

