Окупанти готують нові атаки. Президент попередив про небезпеку

Президент: Росія не має наміру цю війну завершити

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до нових атак РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1538-го дня війни.

«Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували. Бачимо й те, що Росія не має наміру цю війну завершити, ми готуємося до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це», – йдеться у зверненні.

Президент підсумував: «Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше».

Нагадаємо, що також мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав особливо уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги упродовж найближчих трьох днів. «Реагуємо найближчі три доби на тривоги! Є небезпека!», – йдеться у повідомленні.

До слова, за минулу добу зафіксовано 180 бойових зіткнень. Учора противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню.