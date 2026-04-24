Обмін полоненими. Президент показав перші кадри (фото, відео)

Сьогодні, 24 квітня, Координаційний штаб провів черговий обмін полоненими. З російської неволі визволено 193 оборонців України. Президент Володимир Зеленський показав фото звільнених захисників, передає «Главком».

За даними Координаційного штабу, сьогоднішній захід став продовженням великоднього обміну та реалізації відповідних домовленостей.

Особливість нинішнього обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також захисників із пораненнями. Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні. Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.

🙏🏻 Двоє військовослужбовців сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на рідній землі.

Серед визволених військовослужбовців – представники ЗСУ, зокрема значна кількість десантників. Також додому повертаються бійці Військово-морських сил, ТрО, Національної гвардії України, Нацполіції, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках. Наймолодшому захиснику виповнилося 24 роки. У полон він потрапив на Донецькому напрямку у 2023 році. Вік найстаршого визволеного оборонця – 60 років. Двоє військовослужбовців сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на рідній землі.

Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції.

