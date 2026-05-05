Посилення захисту Європи: Зеленський дав доручення Гнатову та Умєрову

Наталія Порощук
Умєров і Гнатов доповіли Зеленському
Президент: Розробляємо план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме всі ключові елементи безпеки

Сьогодні, 5 травня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Андрія Гнатова та секретаря РНБО Рустема Умєрова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Генерал Гнатов доповів щодо наших захисних дій і українських дипстрайків за минулу добу: є хороші результати. Дякую Силам оборони, усім нашим воїнам, виробникам, хто працює над цим напрямом далекобійних ударів. Будемо й надалі нарощувати свою силу», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Рустем Умєров детально доповідав Зеленському про реалізацію безпекових та економічних домовленостей на Близькому Сході та в регіоні Перської Затоки.

«Окремо працюємо по стратегічному напряму Drone Deal з Євросоюзом. Напередодні детально говорили про це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Розробляємо план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме всі ключові елементи безпеки. Доручив Андрію Гнатову та Рустему Умєрову опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці з Європейським Союзом», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз виходять на новий рівень стратегічної співпраці у сфері оборонних технологій. Під час зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн узгодили пріоритети фінансової підтримки, де ключовий акцент зроблено на виробництві безпілотних систем.

